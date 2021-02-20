自民主派於去年11月中總辭以來，立法會共舉行過12次沒有民主派議員的大會。這12次大會中，撇除1次為特首林鄭月娥發表施政報告、2次為林鄭出席答問大會，其餘9次大會中，建制派議員的表現如何？

9次開會8次人數不足

先看會議時間。疫情下的立法會，除了林鄭現身的發表施政報告和兩次答問大會，與及一連三日辯論施政報告致謝議案外，每次例會只集中處理議員質詢和具立法效力的事情，會議時間短則2個多小時，長則亦只有約5個小時，比以往由早上11時至晚7時的8個小時大減。

雖然會議時間大減，又沒有民主派要求點算法定人數，但林鄭現身的3次會議外，9次會議有8次都出現開會時法定人數不足，需要響鐘召喚議員的情況。翻看立法會的網上直播片段，每次響鐘的時間由約兩分半鐘至到逾9分半鐘不等，合共8次的響鐘，累積起來就損失了近35分鐘的會議時間，足夠處理1項多的口頭質詢。

數到口頭質詢，扮演「忠誠反對派」的建制派議員，在過去3個月似乎相當積極。撇除辯論致謝案當次會議不設口頭質，其餘8次會議中，民建聯陳恒鑌最為踴躍，合共提出過3項口頭質詢，然而內容針與港人極為關心的疫情無關，主要是針對保障境外物業的港人買家、路上棄置車輛，與及交通運輸研究。

懶書面提問

至於書面質詢方面，9次會議合共只處理過145項書面質詢，可是有兩次大會都未有用盡提出質詢的配額，白白浪費了5次機會。而提出最多書面質詢的，是一共提出了9項書面質詢的民建聯葛珮帆，當中並同樣與防疫抗疫沾不上邊，反而有兩項是針對司法機構，包括有關法官行為和升遷，以及左報經常拿來大造文章、一場主題為「司法公正及公眾信心」的講座等。

雖然整體而言，建制派提出的質詢內容，主要都與民生、抗疫、支援各行業等有關，用作政治打壓的比例上不多，但其實議會失去22名民主派議員後，建制派議員成功中籤提出質詢的機會按理應大增，然而仍然有3位議員在這次8次大會上，從未提出過任何口頭或書面質詢，包括經民聯石禮謙、無政黨何君堯和勞聯潘兆平。

民主黨前立法會議員尹兆堅指，建制派在議會一言堂後，表現仍「毫無建樹，乏善足陳，真係又蠢又懶又唔盡責」，他續斥：「俾晒個政治舞台建制派表演，佢哋應該可以爭爭氣氣，做場好戲，點知係嘥鬼氣。」故可預視未來半年，即便是不具爭議的民生問題，都難在延任的議會得到改善，加上政府在建制派不作為、不反抗下又會出現更多甩漏或犯下更多低級錯誤，長遠導致民怨不斷累積，「變成民怨計時炸彈，積聚到一個點又再爆發，回歸後的歷史又不斷重演。」

記者 呂浩然

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