政府抗疫不力重創經濟，惡果卻要小市民承擔。財政司司長陳茂波周三（24日）發表新一份《財政預算案》，有報章均引述消息指，《預算案》將「減糖」甚至「少甜」，不會再如上次般「回水」一萬元，還要取消公屋免租一個月；另指政府擬將發展兩幅元朗棕地，建7,000伙公營房屋。《蘋果》正向財政司司長辦公室及發展局查詢，有待回覆。

《星島日報》報道，指《預算案》將「減糖減甜」，不會再派錢，更會取消公屋免租一個月的措施。退稅、綜援出「雙糧」等措施則雖然會繼續，但部份措施寬免金額會縮減。《大公報》也引述同樣消息，指政府要「更加審慎運用資源」，《預算案》將以「減甜」作「基調」，個別項目甚至「走甜」，不派錢和代繳公屋一個月租，「務求在經濟衰退期間，善用公帑支撐市民及企業」。

另外《星島》報道，指去年《預算案》公佈已物色8幅屯門、元朗及大埔等地的棕地，目標建逾兩萬間公營房屋單位，經評估後，有政府消息指，該首批較具發展潛力中，以元朗沙埔用地和屏山北用地最大，分別可興建7,000個公營房屋單位，以政府10年建30萬伙公營房屋目標計算，該兩個項目相當於5個月房屋供應量。

去年的《預算案》為公屋租戶代繳一個月租金、綜援和長生津等發放多一個月；並公佈初步完成評估約160公頃有發展潛力的棕地，料可建成兩萬個公營房屋單位，及後發展局指初步共物色8組棕地群，涉及36公頃棕地，總研究範圍達63公頃，局方當時指，期望約10年後有單位落成，預計約230個棕地作業受影響。

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