【本報訊】盛傳北京下月兩會將大改本港選舉制度在各級選舉趕絕民主派，多名內地護法近日先後受訪為閹割選舉造勢；親建制報章《星島》昨引消息指，港澳辦主任夏寶龍今天將在全國港澳研究會的研討會論述「愛國者治港」，料就閹割選舉提方向。

李卓人：極權官員定義愛國可笑

視像研討會據知今天於深圳舉行，主題是《基本法》下「愛國者治港」在港的實踐。《星島》指研討會將討論改革香港選舉制度等議題，港澳辦主任夏寶龍將論述「愛國者治港」。《香港01》則引述建制人士指，夏寶龍演講其中一個重點是「愛國者治港」是港人治港基本原則，料北京將在兩會推出「愛國者治港」的措施。

《香港01》並引述全國港澳研究會副會長劉兆佳指，國家主席習近平將「愛國者治港」提高至空前的戰略高度，具體落實需改革政制、行政及民生。劉料有京官出席研討會論述「愛國者治港」，又指四中全會後中央已下決心一次過解決香港問題，包括國安及政制，故改革制度防止民主派借選舉奪權將無可避免。

近日盛傳政府將藉要求宣誓效忠《基本法》和特區DQ民主派區議員，亦有傳立會選舉將取消超區五席、並將117個區議員互選產生的特首選委議席改由政協委員代替。政界亦有消息指立會地區直選「劃區」將有變動，或將五大選區拆細成更多區。

支聯會主席李卓人認為，由專制極權的中共官員夏寶龍來定義愛國者相當可笑，「中國共產黨有資格去定義邊個愛國咩？」李又引用該會創會主席司徒華生前言論，指真正的愛國者愛的不是黨、領袖和政權，而是人民、傳統文化和土地山河。

李卓人認為「愛國並不等於愛黨，也不等於愛一個政權」，「愛國係要愛人民，而人民最緊要有自由同民主，任何人剝奪人民民主自由，其實只係愛自己、愛專制政權，絕對唔係愛人民」。