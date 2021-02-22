市民參與程度成疑的武漢肺炎疫苗社區接種計劃，明日展開。雖然政府近日卯足幹勁大力宣傳，符合接種資格的人士明天（23日）就可在網站預約，但《蘋果》發現，截至中午，未有宣傳內容提及確實的開放預約時間。而《明報》引述創科局局長薜永恒表示，網站於2月23日0時0分就開放預約，一次要預約齊兩針的接種地點及時間。打算接種的人亦要留意，需要帶同「優先接種組別證明」文件，例如委任證、牌照，或有公司蓋印的僱主信件，供中心職員核實身份。

遲遲未公佈網站開放時間及可預約名額

事實上，預約打針的網站已經運作，但未有預約頁面；而該網站、政府的「添馬台」及衞生防護中心Facebook專頁等，亦沒有提及於明日的什麼時候，正式開放預約打針。《蘋果》正向公務員事務局查詢。

想打針的人士應注意，暫時只有科興生物的疫苗可供接種，而5間接種中心分別位於九龍灣體育館、天暉路體育館、香港中央圖書館（展覽館）、官涌體育館及源禾路體育館。此外，醫管局轄下18間普通科門診也會提供接種。中心每日運作時間為早上8時至晚上8時，但同樣地，未見有宣傳內容提及每間中心每小時可供預約的名額，意味市民或要有心理準備「搶針」。

暫時只有60歲或以上人士、醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員、安老院／殘疾人士院舍院友及員工、維持必要公共服務的人員，及跨境運輸、口岸、港口工作人員，共5類人士優先接種。

須持身份證明及預約短訊等

他們需要出示身份證明文件、預約短訊或影印本，及「優先接種組別證明」，例如僱員證、委任證、政府部門或合約承辦商發出的信件、牌照、有公司蓋印的僱主信等。而70歲或以上長者可帶最多2名人士前往接種，網站沒有述及他們需否帶備相關證明文件。

市民衡量應否打針時，亦宜留意科興疫苗雖獲政府專疫苗專家顧問委員會核准，但整體有效率為50.6%，而且未有在醫學期刊披露所有第三期臨床數據。而醫院藥劑師學會會長崔俊明昨亦表示，部份人士不宜接受注射，如慢性疾病仍處於活躍期的病人、85歲以上長者等。

澳門今起可接種國藥疫苗 逾3,000優先接種

而一海之隔的澳門，則於今日開始為澳門居民接種內地的國藥滅活疫苗。澳門衞生局表示，累計逾1.5萬人預約接種，並已有逾3,000名優先接種人士完成接種，暫未有不良反應報告。

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