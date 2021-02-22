政府早前公佈將擴建新界西堆填區，並計劃增建焚化爐。立法會環境事務委員會今日（22日）開會討論，有議員關注擴建工程對屯門區交通的影響，政府指多個部門即將檢視屯門西的交通網絡配套；會上亦有多名議員要求政府交代興建第二個焚化爐的詳情，但官員未有正面回應 。

環保署拒正面回應第二座焚化爐詳情

經民聯盧偉國表示，即使石鼓州焚化爐於2025年落成，屆時每日都只能處理3,000公噸垃圾，質問「第二個（焚化爐）會喺邊？幾時做？如果之後又擴建堆填區，係唔理想、係惡性循環。」民建聯葛珮帆就問及完成擴建工程後，新界西堆填區可運作多久，並追問焚化爐的詳情，「仲有冇第三、第四座？目標幾時達到零堆填？」

環保署副署長伍江美妮回應指，新界西堆填區預計2026年飽和，期望擴建後可運作多20年，但她和環境局局長黃錦星均未有正面回應第二座焚化爐的詳情，只重複「嚟緊係要多啲轉廢為能設施」。

居民強烈反對擴建：好難接受

本身是龍鼓灘村代表的經民聯劉業強表示，村民對擴建堆填區有強烈反對意見，指村民多年來都要忍受堆填區的污水流入附近河流，「無論（擴建）面積幾大都好難接受」。他續稱，當區居民非常關注擴建工程對該區交通的影響，又提到屯赤隧道通車後，龍富路及皇珠路一帶交通經常擠塞，希望當局進行擴建工程之餘，會興建多一條道路分流車輛，來往屯門西北至藍地。

環保署副署長伍江美妮表示理解居民的訴求，稱土木工程拓展署將重新檢視屯門西的交通網絡配套。她指路政署會檢視皇珠路一帶的交通，未來亦會研究興建屯門繞道及11號幹線，強調不同政府部門都會監察該區交通情況。

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