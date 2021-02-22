本港五大紀律部隊目前仍沿用英式步操，惟《蘋果》接獲消息指，解放軍駐港部隊由今日（22日）起，已派出10名駐港部隊三軍儀仗隊官兵，進駐黄竹坑警察學院，教授警隊儀仗隊中式步操，為期兩星期。據了解，目前警校畢業禮仍然會沿用英式步操，但警隊高層正考慮全面更改為中式步操，暫未有落實時間表。警方回覆本報時證實事件，但重申會繼續使用現時的步操方法。

消息指，解放軍駐港部隊今次是首次進駐警察學院教授中式步操，並由警察學院操練及槍械訓練組、警司盧宜頌接待，以配合警隊於明年香港回歸25周年的慶祝活動上，首次以中式步操表演。據了解，今次中式步操訓練為期2周，除了警隊外，同時亦有其他紀律部隊儀仗隊派員到場受訓。此外，各大紀律部隊亦擬於平日步操表演起，改為使用中式步操，而所有部隊的訓練學院學員其後亦會開始訓練中式步操，以便未來全面採用。

警方回覆查詢時證實，解放軍駐香港部隊儀仗隊最近應邀到警察學院，與警務處及多個紀律部隊的步操教官作培訓和交流。警方又指，希望藉今次訓練擴闊人員就步操及儀仗活動的專業知識、技能和視野，但重申現時的步操方法沒有改變，並將於訓練和儀仗活動中繼續使用。《蘋果》另已就事件向消防處、入境處、海關及懲教署查詢。

英式步操及中式步操最大分別為手腳擺動的方式。英式步操邁步向前時，會先向前跨步，並先由腳踭落地，雙手伸直至膊頭高度前後擺動；而中式步操則因其形態，又被稱為「鵝步」或「鵝行鴨步」，邁步時腳部會先向前踢，並以整個腳掌落地，雙手毋須伸直，可彎曲並左右擺動。

英式步操漸被取代已非一日之寒，早於2019年「五四升旗禮」上，曾有至少4隊制服團體以中式步操進場，當時引起巨大爭議；中聯辦亦曾於2018年向7個制服團體施壓，要求轉用中式步操，當中包括聖約翰救傷隊、升旗隊及航空青年團等。

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