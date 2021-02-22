武漢肺炎疫苗社區接種計劃明日（23日）開始可供預約。衞生署今日（22日）舉辦「監察新冠疫苗接種異常和關注事件技術」簡介會，指將根據世衞指引成立機制和網上呈報系統，監察疫苗接種關注事件（AESI）及非預期嚴重疫苗接種異常事件（AEFI），由醫護呈報，需要時轉交專家團隊評估事件與疫苗的因果關係。署方每兩周會更新一次副作用的統計數據，如出現嚴重個案，會盡快開會討論是否需更新接種指引甚至煞停計劃。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯指，武肺疫苗是以前所未有的速度研發和緊急應用，原本上市後應該已知的常見接種關注事件（AESI）需要在大規模接種下才發現，故委員會將根據世衞指引，監察疫苗接種關注事件（AESI）及非預期嚴重的疫苗接種異常事件（AEFI），由醫護負責呈報，關注事件包括兒童多系統炎症綜合症、嗅覺喪失和急性腎損傷等；嚴重異常事件則包括類發或速發嚴重過敏、面癱、橫貫性脊髓炎或死亡。陳指難以一概而論有多少宗嚴重個案會叫停疫苗接種，須視乎是否只針對個別年齡層。

衞生署藥物辦公室總藥劑師林豐盛指，署方會每兩星期更新一次統計數據，有需要時更新指引，如出現嚴重異常事件，該署則會即時發佈新聞稿，並安排專家委員會進行通報交代事件，專家委員會將就個案進行因果演算，包括分析時間上的關聯性及對比本港發病率等，最後將個案分為4個結果，包括「一致」、「不確定」、「不一致」及「無法分類」，如屬一致可索取賠償。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人之一孔繁毅教授指，嚴重副作用如嚴重過敏一般在接種15至30分鐘後出現，面癱則可能在6至8星期內出現，委員會會因應個案盡快開會討論，判斷與疫苗是否有關。他舉例指吉巴氏綜合症每年本港發病率為每100萬港人便有7.5人，故屆時要將發病基數納入考慮。他又重申目前香港引入兩款疫苗都安全有效，鼓勵市民接種，自己會到醫管局營運的中山紀念公園體育館接種，翻查資料該中心接種的同樣是BioNTech疫苗。

另外港大團隊亦會到接種中心或院舍，就每款疫苗招募1,500人作事後緊密追蹤，分別於7小時、24小時和72小時致電了解接種者情況，以觀察香港人接種後常見副作用。

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