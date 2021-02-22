上回講到，主張「政（治）教（育）分離」嘅城大今日搞春茗，請咗十間傳媒，但就以防疫為由冇邀請《蘋果》、《立場》。今日（22日）城大公關再打畀八方解畫，講明呢次春茗只係邀請「相熟」傳媒機構喎！八方當然清楚明白啦，冇得現場問郭位校長點睇《國安法》等公眾關心嘅議題，都覺得有啲可惜。

不過八方收到風，有獲邀出席嘅行家笑指今日春茗似新校歌發佈會多啲，城大公關仲以時間不足為由，臨時取消校長問答環節，連獲邀嘅「相熟」傳媒都唔多滿意校方表現，有行家形容城大係自製「關公災難」喎！

春茗禁攝錄 變相「新歌發佈會」

據了解，呢次春茗不攝不錄。郭校長成場春茗大部分時間都係介紹新校歌，唔係嗰首《找郭位》喎，而係官方出嘅新校歌啊，聽聞郭校長仲有份填詞㖭！

據悉，校方喺春茗都有介紹城大近年力谷嘅獸醫學院，話會落成一個教學農場。不過郭校長可能太耐無見記者有啲生疏，被問到個農場有咩農產品，郭校長居然話會有牛奶同埋牛肉㖭！嘩，唔通獸醫學生學劏牛順便賣埋牛肉？最後公關幫郭校長補鑊，話農場只會出產乳製品。

蝦碌位唔止一個㗎。據聞校方公關應承咗記者今次春茗會有問答環節，不過當一眾行家束勢待發之際，公關突然殺出嚟話今日時間唔夠，要取消問答環節，搞到全場行家O嘴，唔少人都同八方抱怨校方呢次簡直係自製「關公災難」。

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