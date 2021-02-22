內地科興生物研發的武漢肺炎疫苗，明天開始接受5類優先類別人士預約接種，2月26日開打。香港人應否急於接種這款有效率50.6%的疫苗？《蘋果》整理出10大關鍵問題，幫助讀者選擇。

1. 接種第一針科興疫苗後，第二針可否轉其他外國藥廠？

綜合政府專家顧問和感染及傳染病專科醫生意見，並不建議。政府的接種計劃，亦限制市民只可接種一款疫苗。科興亦未進行類似研究，確實影響存疑。

2. 有效率50.6%如何得出？代表甚麼？

把第三期臨床實驗中，對比安慰劑對照組及疫苗組別的感染發病率，按追蹤日數調整後得出。科興在巴西的三期實驗，安慰劑組別有168人感染、疫苗組別有85人感染；調整追蹤日數後，兩組發病率分別為22.34%及11.03%，對比後得出有效率50.6%。

3. 有效率與是否等同減少無症狀感染機率？

不是。第三期臨床實驗，「感染」的定義為出現最少一種病徵患者。科興提交港府的資料表明，暫未有充分數據分析疫苗對預防無症狀感染（asymptomatic infection）的保護力。

4. 甚麼人不宜接種？

根據科興提交港府資料，曾於接種疫苗後出現呼吸困難或急性過敏反應者、橫貫性脊髓炎等嚴重神經系統疾病病人、嚴重且不能控制慢性病患均不宜接種。

5. 孕婦或長者可否接種？

據衞生署轄下聯席科學委員會建議，孕婦不宜接種。正以母乳喂哺的婦女也不適合。至於長者，60歲以上健康人士可接種；若本身有高血壓、高血糖等病患，應先控制好病情，再考慮接種。

6. 除高血壓或高血糖，哪類長期病患不適合接種？

據科興的報告、糖尿病、癲癇、腦病或精神病史者，或有相關家族史人士，應慎用。至於惡性腫瘤、腎病綜合症、愛滋病患者，科興未得出相關安全或有效率數據，提醒相關人士慎重考慮。

7. 會否與其他處方藥物產生相互作用？

據科興報告，免疫力抑制劑、化療藥、抗代謝藥、細胞毒素類藥物、皮質類固醇等，或可能降低疫苗的免疫反應，病人應先諮詢醫生意見。

8. 有否出現嚴重副作用報告？

據科興報告，截至2月3日，不曾出現過敏性休克等嚴重副作用事故。在巴西的三期試驗，可有47.6%出現全身不良反應，或43.6%出現局部反應，例如頭痛、肌肉痛、腹瀉、關節痛等。

9. 打針前／後應注意甚麼？

打針前毋須暫停進食或飲水。接種後，某些身體反應或暫時影響駕駛或操作機器的能力，應待該些反應消失後才駕車。

10. 打完針後可否捐血？

據疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅教授表示，由於科興是滅活疫苗，接種後隨時可以再捐血。

資料來源：上述專家公開發言、科興提交食衞局報告、《蘋果》資料室

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