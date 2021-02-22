深受港人愛戴的出前一丁即食麵，本港生產商日清食品捲入合約糾紛。一直在香港分銷出前一丁的公司，早前入稟控告日清食品無理終止合作關係。分銷商認為以雙方多年合作關係，日清食品應給予3年通知期，要求日清賠償3年利潤及儲貨費等共逾4,400萬元。案件今日開審。

原告榮興（1956）有限公司，被告日清食品有限公司。原告的代表大狀庭上指，與日清已有長達48年的合作關係，雙方雖無訂明書面合約，惟早於1968年就有口頭合約關係。原告多年來一直負責出前一丁的營銷工作，包括與零售商交涉和分貨。

原告自言一向被日清視為分銷商，在與被告的往來電郵以至刊登的廣告上，均列明原告是分銷商。若雙方沒有口頭合約，當年日清就毋須派員遠道從日本來港，向原告正式宣佈終止合作關係。

不過被告日清食品的代表大狀則指，雖然與原告相識多年，但從未與原告有任何口頭合約。被告在港的分銷商，只有香港三菱商事會社有限公司，並在70年代尾簽署分銷協議。被告得悉原告有向三菱取貨，故相信原告只是日清的次分銷商。

翻查原告2017年的入稟狀指，原告自1968年起成為日清出前一丁麵在本港及越南的唯一分銷商。憑藉原告的營銷策略，出前一丁麵在香港甚至東南亞大受歡迎；由2011至2016年，該麵在港銷售額一直達2.4至2.8億元，每年利潤1,139萬元。

被告於上世紀80年代在大埔設廠，原告遂自行到大埔取貨，再分銷至全港各大超市及銷售點。惟至2016年12月，被告表示終止合作關係，要求2017年3月完約，亦不會再分貨予原告在港銷售。

【案件編號：HCA1988/17】

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