港澳辦主任夏寶龍表明香港選舉制度要動手術，並由中央主導，預料下月舉行的北京兩會將有方案。綜合政界消息，北京的剝權手術刀料主要落在立法會及選委會選舉制度，包括改變立法會直選的比例代表制，確保建制派奪更多議席，同時另設架構代替選舉主任掌握DQ權，審核參選人提名資格，未達「愛國者」要求即被DQ。

有學者認為中央嚴防民主派「奪權」，目標由壓制一黨獨大，變成防止少數所謂「激進」勢力進入議會，故傳出改變比例代表制，另設架構負責DQ，則反映中央不信任由政務官執行相關任務。

直選5大區或拆細

去年底傳出全國人大常委會將討論「整頓」香港各級選舉後，多名內地護法、官媒都發聲批評香港選舉制度有漏洞，為改革鋪路；外界傳出多個整頓方案，選委會方面，包括取消特首選委會內與區議員有關的議席，除了117個區議會選委議席外，立法會內的區議會（一）議席及5個超級區議會議席亦不能倖免，或改由政協委員頂替。

至於原有70席的立法會，據報35個地方選區議席沿用多年的比例代表制，日後或可能有變，同時北京有意將現時立法會地區直選的五大選區再拆細，變成多個小區；功能組別方面同樣料會處理與區議會相關的6個議席，甚至是部份議席的選民基礎等。

陳曼琪倡訂公職人員審查法

過往屢傳身為政務官的選舉主任拒作DQ決定；為確保「愛國者治港」，據知現行由選舉主任為提名資格把關的做法亦有變，或會設立參選人「愛國者」評審機制，會在選舉主任以外，另設實權架構負責審核特首選委會、立法會、區議會的參選人，其中的研究方案是改組現行的選舉管理委員會，並加入大量「紅底」成員，為各級選舉的提名資格把關，不再由政務官操參選人的生殺大權。

港區人大代陳曼琪預告兩會期間提出建議，倡由人大制定，屬全國性法律的香港公職人員審查法，訂明香港公職人員的定義及涵蓋範圍、相關法定聲明／宣誓的內容、形式和要求、以及違反聲明／宣誓的罪行和處罰，同時倡議設立「香港公職人員資格審查委員會」，負責香港公職人員的資格審查，包括委任選舉主任及監誓人員等，對特首、特首選委會、立法會及區議會等候選人及當選人、獲任的公職人員依法進行資格審查。

料京三道板斧防民主派「奪權」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受查詢時指，目前未知道改造香港選舉的細節，難以抽空評論，但卻可見去年立法會選舉押後並非受疫情影響，而是中央視去年民主派提出「35+」為奪權手段，要設法避免。

蔡認為，中央有三道板斧防範「奪權」，包括設立審核提名機制，收窄參選權；其次是為令民主派即使入閘也未能獲過半議席，或改變比例代表制、取消由區議會提名的議席，最後是針對當選人的DQ機制。

蔡直言，中央當年設立比例代表制目的是壓抑民主黨一黨獨大，必然會引起少數政黨晉身議會；現時形勢有變，中央改變目標，由容許少數勢力加入議會，變成擔心零碎、激進勢力晉身，「變咗又要修改制度，打擊小黨政治」。

至於外設架構操控DQ權，蔡認為，以往屢傳有民政專員借故拒絕執行DQ任務，有關提倡反映中央不信任政務官，他認為北京的改造大勢為「反對派議席要低過一半，唔想激進人士入去（議會），但唔知溫和派（人士）接受到幾多」。

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