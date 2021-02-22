前年11月有市民發起「破曉行動」於各區堵路，亦有過千人走到中環街頭「和你Lunch」，最終警方以催淚彈驅散市民，並制服多人，以非法集結及違反蒙面法等多項罪名拘控28名男女。其中一名25歲無業青年上周六被發現於深夜時分在旺角流連，違反宵禁令，今被押上西九龍裁判法院。主任裁判官羅德泉撤銷被告保釋，下令將被告即時還柙看管，直至下次聆訊。

被告傅之林（25歲）被控參與非法集結罪及身處非法集結時使用蒙面物品等控罪，指他於前年11月12日在中環畢打街近德輔道中一帶連同其他身份不詳人士參與非法集結，破壞社會安寧。

傅於上周六（20日）晚上11時許被警方發現流連於旺角地士道公園內，違反保釋條件中的宵禁令，因而被捕。辯方解釋，傅當晚10時跟兩名友人晚膳後打算回家，但途中到了公園內聊天嬉戲，不知不覺間錯過宵禁時間。

主任裁判官羅德泉質疑，傅未能提供證據顯示當晚到過哪間餐廳用膳，因此不接納辯方解釋。羅官考慮被告或有機會再犯事，決定撤銷被告保釋，還柙看管至下次提訊。

【案件編號：WKCC4273/19】

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