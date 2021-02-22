北京明言出手處理香港政治制度，以落實「愛國者治港」，由行政、立法、司法機關，以至法定機構負責人都要透過制度，確保由愛國者擔任；即將出台、有關公職人員宣誓的修例草案，勢進一步涵蓋重要法定機構人員；過去屢受建制狙擊的考評局、醫管局、個人資料私隱專員公署及平等機會委員會等恐無一倖免。

針對重要法定機構負責人

因應全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋以及「港版國安法」第6條的規定，特區政府將修訂本地法例，以落實就任公職須宣誓擁護《基本法》及效忠特區的規定，除毋須修例下要求高官集體宣誓，公務員則簽署聲明，宣誓效忠特區及擁護《基本法》外；港府快將向立法會提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》，又一早明言區議員會納入其中。

港澳辦主任夏寶龍今日（22日）有關「愛國者治港」的講話中，提到要改善原有制度體系，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，意味有關「愛國者治港」紅線會適用於各級選舉、特區政府以外的法定機構。

林鄭曾點名證監會

翻查資料，林鄭去年底提到研究何謂104條中所指的公職人員時，曾引述意見指不是由政府出糧或資助、但具公權力的機構，亦須涵蓋在公職人員範圍，並曾引用證監會作例子，指其屬規管機構，雖不拿公帑，卻擁有很大公權力。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦曾指，公權力代表法律賦予行使的公共權力，最直接的理解是法定機構。

據民政事務局局長徐英偉去年於立法會指出，全港大約有500個諮詢及法定組織，當中法定組織佔270個，重要法定機構包括考試及評核局、通訊事務管理局、獨立監察警方處理投訴委員會、機場管理局、醫院管理局、個人資料私隱專員公署、申訴專員公署、平等機會委員會等。

外國人或持外國國籍者或受整頓

有建制派人士認為，法定組織領導層同屬管治架構重要人物，有權作出重要決定，故中央會視為「整頓」範圍之內，相信有機會需要作出宣誓或聲明，但料只包括機構最高層。

至於會否排除外國人、持外國國籍者出任有關職位，該人認為目前難以估計，認為重點在於施加愛國者的出任條件。最近港交所欲委任首位外籍行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），便惹來不少人質疑為何要用外國人掌舵，盛傳中方更對此任命甚有意見。

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