國產科興疫苗明天起接受優先群組預約，最快本周五起接種。食物及衞生局長陳肇始今早接受港台節目《千禧年代》訪問時，被主持多次問及接種疫苗後的群體免疫力問題，但陳都未有正面回應，只稱「越多人打越好，越早打越好」，相信市民對接種哪款疫苗心中有數，又指政府將盡力採購足夠且有品質保證的疫苗予巿民。

陳肇始表示，首批100萬劑的科興疫苗在上星期五抵港，市民可於5間疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診接種疫苗，3月起更可於約1,500間的私家診所接種疫苗。她說，全球的疫苗製造商今次都是以壓縮時間製作，相信慢慢會有更多數據提供，專家委員會亦會審視。

針對有專家指科興疫苗有效率只有五成，接種後短期內未能達群體免疫效果，陳回應指，達至群體免疫需時，但現階段數據可見「越多人打，能達到群體免疫機會越高」；更強調接種疫苗除了起保護作用外，更有助整體社會在未來的疫情控制，及恢復正常生活。

被問到有關優先群組接種疫苗時，陳稱根據聯合科學委員會的建議，60歲以上人士如果接種，好處大於風險，85歲以上身體較弱人士或長期病患者，應先諮詢醫生意見後才決定是否接種。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！