政府數字顯示，每名港人一年平均棄置超過200個膠樽，為加強回收，環保署有意推行膠樽生產者責任制，即日起展開為期3個月的公眾諮詢，至5月21日。當局建議部份有售膠樽裝飲品的店舖提供「回樽」服務，方便市民交回用完的膠樽。市民每交回一個膠樽，即可獲一毫子回贈。店舖再將收集到的膠樽供應給本地回收商，轉化成有市場價值的回收物料。

諮詢文件建議，計劃涵蓋的膠樽包括裝有酒、汽水、奶等飲品，容量介乎100毫升至2公升之間的膠樽，但不包括可重複使用的塑膠容器，例如飲水機的桶裝水樽。以膠膜密封、裝珍珠奶茶飲料的膠杯裝亦不包括在內，當局指這類膠杯與普通連蓋外賣膠杯無異，將視之為即棄塑膠餐具，會另行處理。

首階段要大舖收樽

環保署建議，規定有售膠樽飲品的零售商必須提供回樽及回贈服務，但考慮到本港不少零售商是中小企，店舖空間有限，建議在首階段只要求具一定規模的店舖提供回樽服務，例如樓面面積不少於200平方米的店舖。市民在指定地方交回膠樽時，即可獲每個膠樽1亳的回贈。

環保署又建議，向飲料供應商收取「循環再造徵費」。徵費水平會根據計劃的行政開支（包括回收費）及市民的回贈釐定，其中回收費會按膠樽的容量計算。根據政府委聘的顧問初步估算， 一個500毫升的膠樽的循環再造徵費估計約為5亳至6亳半。環保署指，留意到部份供應商已自行安排回收膠樽，建議視乎情況減收徵費，但亦須視乎供應商是否符合特定要求。

2019年全港棄置15.5億個 相當於2,690部雙層巴士

環保署數字顯示，2019年全港膠樽棄置量達15.5億個，即人均全年超過200個，重量達38,700公噸，相等於2,690部雙層巴士，當中超過90%是以聚脂纖維塑膠（簡稱PET）製造。環保署指，這類膠樽較易處理，具有較高回收價值，若能在源頭妥善分開收集處理，相信可成為有用的資源。環保署期望透過膠樽生產者責任制，妥善收集及處理膠樽，減少對環境的影響。

環保署現正進行為期一年的「入樽機」先導計劃，分階段在全港設置60部入樽機，收集公眾交回的膠樽作循環再造，市民透過入樽機每交回一個膠樽，即可獲得1亳回贈，亦可選擇將回贈捐給指定慈善機構。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗：建議提高膠樽回贈金額至5亳 可提升回收率至七成或以上

綠惜地球高級項目主任劉兆朗歡迎政府展開公眾諮詢，但就批評回贈金額過低，只有1亳，難以鼓勵市民回收膠樽。他又指，諮詢文件未有定出目標回收率，日後難以評估成效。綠惜地球分析過25個實施膠樽按樽制地區的回收情況，按樽金額平均為9亳，平均回收率為73%。劉兆朗建議政府，以每個膠樽回贈5亳為起點，相信可將回收率提升至七成或以上。

劉兆朗續稱，現時廢電器電子產品生產者責任制（即「四電一腦」）及玻璃樽生產者責任制，均未能提升市民的參與度。他建議政府將「回贈」字眼改為「按金」，提升消費者參與程度，令他們消費時感受到購買膠樽裝產品的責任，再透過回收膠樽取回按金。

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