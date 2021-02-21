唔少機構每年2、3月都會搞春茗，高層藉此同傳媒敍舊，講吓公眾關心嘅議題。今年好多機構都同舊年一樣，因應疫情唔搞春茗。之但係主張「政（治）教（育）分離」嘅城大今年無懼疫情，今日（22日）舉辦傳媒春茗講吓學校發展計劃。不過，《蘋果》就未獲邀，校方解釋係疫情所限喎！

八方四處打聽所得，今日獲邀出席城大春茗嘅傳媒機構一共10間，包括報章、電視台同網媒，近日俾政府亂棍打到瞓低嘅港台亦獲邀。據八方了解，除咗《蘋果》，《立場》都一樣冇份。

至於《蘋果》點解唔獲邀，城大公關就同八方講聲唔好意思，話疫情所限，所以請唔到所有傳媒機構，然後個名單又咁啱冇《蘋果》份咁囉！城大公關仲話，佢哋一直好重視同傳媒嘅關係，遲啲「得閒飲茶」。

八方仲記得，2019年城大傳媒春茗前夕，《蘋果》率先踢爆城大太平道獸醫診所「特權醜聞」，當時校方仲未「方丈」上身，依舊請《蘋果》出席，八方仲有機會同校長郭位了解吓事件。事隔兩年，香港已經唔再一樣。八方惟有學班同學仔咁，唱返首城大金曲《找郭位》喇！

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