【本報訊】北京加強對港意識形態工作，早前報道指中央將在港組建「文化央企」。本地報章報道，文化央企除了統轄聯合出版集團等中資企業外，深圳等大灣區城市也將有項目注入。文化央企一把手將由海南省委常委、常務副省長毛超峰出任，他有將近十年的副部資歷、政法工作經驗。

曾推平墳運動 學者指激進

據《星島日報》報道，文化央企將由毛超峰擔任董事長，剛卸任中聯辦秘書長的文宏武將任總經理。報道引述海南官員確認，毛去年底已離開海南到港工作；另有消息稱毛已在深圳蛇口設辦公室負責籌備工作。海南省政府官網「省政府領導」欄目去年12月已撤去毛的資料，顯示他不再擔任省領導人。

55歲的毛超峰2001年步入政壇，做過河南焦作市長、周口市委書記。2011年底升任河南省委常委，晉身副部級官員。2012年底毛出任海南省委常委、政法委書記，其後改任副省長，負責海南自由貿易港的建設，具備政法、經濟經驗。有望與毛搭檔的中聯辦前秘書長文宏武為出版家，2008年到港後擔任聯合出版（集團）有限公司董事長兼總裁，2018年後進入中聯辦。

獨立政治學者吳強對本報表示，毛2012年於周口市任書記主持了「退墳還田」平墳運動，「非常激進，掀開過去九年、習任上地方激進主義治理的序幕，這種激進地方治理引起習的關注」，後來被提拔為河南省委常委。毛後來調到海南積累南方工作經驗，被視為敢於激進治理、擁有政法系統工作經驗的人物，「相信到港做文化工作，有一種文化戰爭的含義在裏頭，大刀闊斧的、戰爭的方式整合內地和香港媒體」。

早前報道指，文化央企將統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構，業務涉及印刷、新聞、新媒體等；惟統轄範圍不限於香港中資機構，大灣區也有項目注入，深圳蛇口一座商廈將成為「第二總部」，籌建完成後將成香港四大央企之一。