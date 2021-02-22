前年7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件發生逾一年半，首宗控告白衣人違法的案件今日終於開審。8名白衣人涉手持藤條參與毆鬥傷人及投擲不明物件，被控暴動及串謀蓄意傷人等罪，今在區域法院受審。案件由區域法院法官葉佐文審理，預計審期25天。案件早前再訊時，兩名被告「懵良」林觀良及「肥林」林啟明表明將承認暴動罪，兩人今維持認罪意向。

8名被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、「懵良」林觀良（48歲）、「肥林」林啟明（43歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），及維修技工蔡立基（40歲）。各人被控暴動及串謀有意圖而傷人罪。

控方由主理國安法案件的高級助理刑事檢控專員周天行代表。

據知，案件尚有至少8名疑犯在逃，其中3人在案發後不久已循合法途徑離開香港。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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