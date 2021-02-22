本港於2018年11月發生開埠以來首宗牽涉女警開槍案件，有男子在深水埗港鐵站遭男女軍裝警截查，其間被指向兩人揮舞鎅刀，遭女警向其胸口開槍。事後男子被控兩項企圖蓄意傷人罪，今在區域法院受審。辯方直指男警因被告打扮像基層，貌似較易欺負，才會截查他，而涉案鎅刀只是在被告尋找身份證時跌出；男警一概否認。庭上亦透露，醫療報告顯示被告受槍傷後行動和言語均受影響。

被告周景登（57歲）今早一度坐在記者席旁應訊，而非坐在犯人欄內，並由兒子推著輪椅陪同出入。及後他在法官陳廣池要求下進入犯人欄。被告就其中一項控罪表示「唔認」後繼續說話，惟他咬字不清。

官一度指被告並非操純正廣東話 問需否傳譯員協助

陳官隨即打斷被告發言，表示當前程序是聽取被告答辯，「唔係講一咋嘢」，質疑被告似乎不了解應該做甚麼，又質疑他並非操純正廣東話，問辯方需否安排懂得其他方言的傳譯員協助。

辯方回應謂，醫療報告顯示被告的行動能力受事件影響，說話也變得不太流利。辯方大狀又表示，被告雖然自言祖籍廣東開平，但他不用另行安排傳譯員，而大狀索取指示時，亦能理解被告說話內容。

案發時隸屬機動部隊Y2連小隊的警員19835王嘉雄供稱，2018年11月7日早上與同袍在深水埗港鐵站進行反罪惡巡邏，打擊涉及《入境條例》的罪行。及至早上7時38分，他與女警15238袁嘉穎在大堂D出口看見捧著背囊的被告走向他們，「睄」了王一眼後越行越快。

王稱被告「有種刻意迴避我視線嘅感覺」，懷疑他是非法入境者，遂兩度伸手截停被告，並謂：「先生，睇睇身份證。」惟被告沒有理會，並從背囊內取出一把鎅刀，再推出刀片，伸向王袁二人面前。王和袁隨即後退，而王一手按槍，一手伸向被告，並叫被告「咪郁」。未幾被告衝向王，並向其胸口及頸部左右揮動鎅刀，王見狀再警告被告不要動，並拔槍示警。

男警書面供詞未提及被告向他揮動鎅刀

此時被告轉身跑向在身處王後方的袁，袁迅即拔槍並向被告說：「咪郁，否則開槍！」但被告繼續衝前，袁遂開了一槍，被告亦隨即倒地。其後在另一出口的警長50364和警員15946趕至制服被告，其間被告打算把鎅刀拾起，王見狀踢開鎅刀。

辯方盤問王指，當時截查被告只因他「衣著打扮係社會較低下層」，故此「比較容易截查，好欺負啲，唔會惹起投訴」，王不同意。王亦在陳官詢問下供稱，當時被告身穿綠色Polo裇、藍色牛仔褲及灰色波鞋。

盤問下王又承認，沒有在書面供詞內提及被告向其頸部或身體揮動鎅刀。對此王辯稱「我當時形容得唔好」，惟出庭作供期間「畫面返番嚟」，又謂撰寫書面供詞時，要記起案發期間10多秒的事，「好難每一格定格記住所有嘢」。辯方隨即質疑王的說法只是推搪之詞，事實是被告根本沒有向他揮舞鎅刀，相關部份是王在庭上「加鹽加醋」，王否認此說。

辯方指被告將鎅刀放回背囊期間遭女警開槍

王在盤問下表示，不知道被告捧著背囊是否為方便尋找身份證。辯方亦指，被告找身份證期間曾將背囊放在地上，而鎅刀是在他找身份證時跌到地上，被告將鎅刀放回背囊期間，遭女警開槍；當時被告沒有推出鎅刀刀片或揮動鎅刀，女警也沒有作出口頭警告。王對辯方說法一概不同意。

女警袁嘉穎則稱，被告舉起鎅刀衝向她時，她曾按住槍柄，並警告被告放下武器，但被告沒理會，更繼續走近她。袁供稱當時感到生命受到嚴重威脅，「如果我唔阻止佢嗰刻嘅動作，我身體可能會受嚴重傷害」，於是再警告被告別動，「我別無他選下，向佢心口開咗一槍」，被告亦隨即倒地。

案件下午續審。

【案件編號：DCCC348/20】

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