【本報訊】運輸署上月20日起分批安裝新智能咪錶，惟計劃展開僅一個月，已有新咪錶出現故障。前日大埔鄉事會坊逾20支新咪錶中約半數突然失靈，咪錶倒數尚餘泊車時間竟長達99小時，令一眾駕駛者「有錶冇得入」。運輸署證實事件中有12支咪錶故障，受影響時間75分鐘。

一條街壞12支

為配合政府推動「智慧出行」，運輸署上月20日起分批安裝約1.2萬支新一代咪錶。惟正式啟用當日，當局未在中環耀星街新咪錶張貼使用方法已惹市民詬病，近日有市民更發現咪錶離奇故障。

前日中午，吳先生到大埔鄉事會坊咪錶位泊車，入錶時發現咪錶無法操作，螢幕顯示日期為去年9月，咪錶倒數尚餘泊車時間竟長達99小時，「個個企喺咪錶前，唔知點搞」。記者昨到現場視察，所有咪錶回復正常，對於新咪錶曾故障，有市民無奈說：「畀多啲機會佢囉。」有女司機稱使用過新咪錶一兩次，仍未完全了解所有功能。

運輸署指根據營辦商紀錄，新咪錶監察系統前日早上約11時45分曾發出警報，顯示安裝在上址其中12支新咪錶故障，隨即跟進，當日約下午1時完成修復，署方和機電工程署已要求營辦商就事故調查並提交報告。根據紀錄，大埔鄉事會坊的新咪錶上月29日投入服務，23支新咪錶共管理43個現有收費錶停車位。運輸署預計明年上半年完成更換全部現有收費咪錶。