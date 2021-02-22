疫情困擾各行各業，有傳《財政預算案》今年減糖未能與民共度時艱，但海洋公園去年獲政府泵水後再推出「重生方案」索億元補貼。立法會經濟發展事務委員會今早討論方案，多名議員關注方案財務細節，包括水上樂園入場人次、營運開支能否足以維持海洋公園日後自負盈虧等，有議員質疑疫情下各行各業、市民和企業均水深火熱，政府優待海洋公園是親疏有別。方案最後獲得通過，將提交財委會討論。

海洋公園去年5月獲政府「泵水」54億維持營運一年， 今年初公佈推出「重生方案」，建議由政府再提供一筆過16.7億元補貼，及為支援海洋公園保育工作在未來4年內每年提供最多2.8億元、共11.2億元撥款。海洋公園主席劉鳴煒今日在立法會表示，爭取水上樂園在今年8至9月開幕，事前需要聘請人手購買制服等，目前時間已有點緊張，盼立法會許可方案。

水上樂園設施少入場卻索價$300 難說服人玩完又玩

熱血公民鄭松泰質疑，海洋公園交代的資料顯示未來最可能只靠水上樂園盈利，疫情下各行各業水深火熱，《財政預算案》很大機會減糖，「得番海洋公園可以每年攞政府3億保底，有邊個行業可以咁着數？」他批評方案是親疏有別。自由黨鍾國斌亦質疑，疫情下很多市民失業、企業經營困難，為何只優待海洋公園，他要求政府交出更多營運估算資料上財委會讓議員審視。

實政圓桌田北辰認為，政府無理由把海洋公園當公立醫院無限補貼，他引用文件推算，水上樂園預計入場人次每年約100萬，旅遊事務專員黃智祖指未來公園估算年均開支未計設施折舊約3至5億元，田北辰指即門票收費平均每人要300元，但目前海洋公園400多元入場門票「玩足一日」，水上樂園設施少得多但索價300蚊，難以說服他「啲人會玩完一次一次又一次」。黃智祖指數字經顧問市場研究推算不會太冒進，又指門票收入外還有出租儲物櫃等其他收入。工聯會郭偉強建議，海洋公園可以向政府借貸取代直接索取補助，「有信心就唔應該攞（錢），借得唔得呀？」

邱騰華「神預測」：未來十年財政「係一盤正數」

商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，水上樂園有27個景點，定位是現代化而好玩的地方，雖然實際收費要交海洋公園決定，他指除了頭一兩年設施新開收支平衡需時，相信未來十年公園財政「都係一盤正數」。劉鳴煒稱對重生方案絕對有信心，但因為海洋公園已有債務，憂慮如果再添債務對公園財政有負擔。

多名議員關注山下園區改免費開放會吸引包括外傭群組的假日聚集，要求審視免費開放做法，或改用現金券形式。劉鳴煒指「免費唔代表冇規矩」，基本盤算不想公園出現「唔太舒服、太過擠迫嘅情況」，會透過設規矩如不准飲食或不准躺下等控制人流與情況，有必要時會考慮引入最低消費模式。他又指，山下園區大改進招標過程可能需時12個月以上，山上園區將現有設施逐個外判，招標可能可縮在12個月以內完成。

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