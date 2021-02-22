北京表明要主導選舉制度的「改造」，內地護法明言會在立法會、選委會及特首選舉中實現，但至今未有明言北京如何參與；全國港澳研究會副會長劉兆佳指，中央「改革」選舉制度的決心非常大，認為最有可能通過人大常委會制定香港選舉辦法的修改方案，並指會以「一部曲」進行；被問到有關做法是否有違《基本法》，劉稱選舉制度「改革」除了能由特區政府提出，中央亦可根據憲法制定香港政治體制。

劉兆佳亦是今天有關「愛國者治港」研討會的發言嘉賓。他與基本法委員會前副主任梁愛詩、前行會成員「梁粉」張志剛等人大代表及政協委員今早一同到灣仔華潤大廈出席會議聽取夏寶龍宣旨，但一眾人大及政協代表會後均拒絕回應。

劉兆佳會後被問到北京今次改造香港政治制度，是否按人大常委會04年4月6日第二次釋法確定的政改「五部曲」進行時稱，相信今次會以「一部曲」處理，「行唔到五部曲」，解釋其中「一部曲」要求立法會有三分二議員通過政改方案，但現時立法會並無足夠議員支持，「中央可能都認為，香港都冇辦法凝聚到共識，去令到特區政府啟動一個選舉辦法修改過程，加埋時間緊迫，所以最有可能係中央透過人大常委會，制定一個香港選舉辦法的修改方案，然後將佢具體一啲，由特區政府要配合執行」。

蔡子強：北京由上而下「政改」

問及此舉是否有違《基本法》時，劉兆佳指香港的選舉制度改革可由兩途徑處理，包括通過由特區政府提出，以五部曲方式進行，另一途徑則是由中央以憲法賦予的權力，制訂香港的政治體制，包括選舉制度，形容香港過去兩種方式都試過，舉例指中央制定《基本法》、在《基本法》附件中制訂香港法律，以至2014年人大政改「831」決定，都符合香港的憲制秩序。

根據人大常委會04年的《解釋》，「政改五部曲」包括五個步驟，第一步要由特首向人大常委會提交報告，提請常委會決定特首及立法會兩個產生辦法是否需要進行修改，以作啟動；其後人大常委會將依照《基本法》第45條及第68條規定，根據香港實際情況及循序漸進的原則確定。第三步是特區政府向立法會提出修改辦法，並經立法會全體議員三分之二多數通過，繼而特首要同意經立法會通過的議案，最後一步是特首將法案報請全國人大常委會，予以批准或備案。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，夏寶龍的說法已表明，北京會主導並「由上而下」推行有關改造，即不會如當年「政改五部曲」般，由特區主導啟動程序，今次料由北京提出修改的決議，再由港府執行及修例。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！