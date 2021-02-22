建制派議員趁民主派辭任議員後，密謀再大幅修訂立法會《內務守則》及《議事規則》，杜絕日後再有議會拉布拖延情況出現。立法會議事規則委員會今早開會討論，主席謝偉俊會後指，會將包括不同類型議案的辯論時間設限及大幅縮短議員發言時間等修訂案，提交本周五的內務委員會討論，最快或可於3月24日立法會大會通過；至於有關對行為不檢議員施行罰則，謝稱未有落實時間表，稱要待政府修例配合。

據知建制派議員聯合提出逾百頁的修定，建議刪走議員可以點算法定人數的規定，改為立法會主席在點名表決時才可召回議員，另外也建議刪走議員可在財務委員會提出無約束力臨時動議（即37A）的規定等。謝偉俊稱，有關限時發言的修訂案是為了平衡議會有效運作，已充分考慮各方意見、亦獲大部份議員支持，會在本周五提交內會處理以便下月中通過。

至於有關罰則的建議，謝稱，與會者原則上通過對行為不檢議員設罰則的建議，如議員被裁定行為不檢一次，會被暫停出席一周所有會議，如再犯就停賽兩周，如此類推，不設上限；他也稱，大部份議員亦同意扣減被罰議員的薪金，但對削減津貼有保留，而是否可作罰款要待法例通過才可落實。

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