香港城市規劃勁差，住宅同工廈隨時一街之隔，早幾年林鄭揸旗搞活化工廈仲搞到工廈變晒地產項目，加上過時政策，趕絕當工廈係基地嘅藝術工作者，近日嘅電影《狂舞派3》都講緊類似劇情，而現實中有被趕絕嘅band友，就由以前落戶觀塘改為轉戰新蒲崗，點知因為聲浪問題，掀起一場同區議員、街坊嘅網上罵戰。

陳啟淳︰同路人勿爭拗

話說黃大仙區議員陳啟淳周六半夜出帖，話選區內工廈又有人打band，佢收到居民求助到場視察，點知帖文引起音樂場地Hidden Agenda（HA）負責人阿和（許仲和）cap圖，仲留言「係（喺）香港玩音樂真係好慘，黃色區議員喎」嚟嘲諷，阿和之後亦連出幾帖追殺，有人支持亦有人反對，大家留言對罵，連登仔就形容事件係「黃絲區議員vs香港band仔」。

究竟band聲係咪擾民？陳啟淳公開嘅影片就聽到夾band鼓聲同音樂幾應聲，的確可能影響居民，但唔代表一刀切對band友say no嘅，佢之後交代點跟進件事，先為意氣用事回覆致歉，繼而解釋過去一年一直努力跟進相關工廈內夾band聲浪問題，最終仲搵出今次肇事單位有裝隔音設備，點知因為冇閂窗練習先搞到聲浪外洩。究竟今次係咪可以同band友不打不相識，就要下回分解，陳啟淳不忘提醒同路人，希望討論唔好變成過份爭拗，繼而失焦互相攻擊，仲話未來會盡力協助處理，希望喺居民同工廈租戶間取得平衡。

李八方