武漢肺炎疫苗社區接種計劃，明日（23日）起接受優先群組預約接種，特首林鄭月娥、多個官員及建制派議員今日接種科興疫苗，並呼籲市民積極接種疫苗。不少市民表示，因擔心疫苗有副作用，短期內不會接種，並稱不認為官員接種能加強他們對疫苗信心，直言：「你估佢哋覺得咁做有公信力？佢哋鍾意打咪打飽佢。」

「政府做咁多嘢，結果同民意背道而馳」

從事文職工作的王小姐表示，身邊有親人屬於優先群組人士，惟暫時不會預約接種科興疫苗，「（科興）有效率比較低，擔心副作用」。她指，自己一年內不會考慮接種疫苗，因擔心副作用，等候較多人接種再會考慮。

被問到特首、官員率先接種科興疫苗，會否增強其信心，她則笑稱，懷疑官員是否真的有接種科興疫苗，並稱即使他們接種科興，也不會增強她對疫苗的信心：「政府做咁多嘢，結果同民意背道而馳。佢而家做咩都影響唔到市民決定。」

從事藝術工作的黃小姐表示，擔心疫苗有風險，所以不考慮接種疫苗，「始終都係有風險，等冇晒所有事，先岀去旅行」。特首及官員率先接種科興疫苗，會否增強她對科興疫苗信心？她稱不會：「你估佢哋覺得咁做有公信力？佢哋鍾意打咪打飽佢。」

「都係做騷啫，邊個信？」

金融界的陳先生同樣表示，因擔心疫苗副作品，故未必接種疫苗；若有本地研發疫苗，信心會較大，「外國嗰隻好啲，大陸嗰隻就冇咩信心，因為國產嘛」。官員排隊接種科興疫苗，他說：「都係做騷啫，邊個信？」

建築業的李先生也表示暫時不考慮接種疫苗，視乎其他市民注射後反應，「每一樣都有副作用，未知實際情況係點」。又稱：「佢哋（官員）打完，我都係咁，都係睇定少少先。」

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