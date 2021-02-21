《蘋果》自前年起，就入境處突然收緊出生及結婚紀錄的查冊規定，向申訴專員公署投訴，其後入境處回覆公署，指傳媒可以公眾利益為由申請查冊，惟記者實測發現與事實不符，並再度向公署投訴。公署早前回覆投訴不成立，並引述入境處提供的資料，指該處曾多次詢問記者會否補交資料，惟根據本報記者紀錄，入境處從未就查冊目的及用途，要求記者補交資料；有前立法會議員批評入境處「講大話」誤導公署調查。《蘋果》記者已就此要求公署覆檢結果。

入境處於2019年10月突然收緊「香港結婚紀錄」及「出生登記紀錄」的查冊安排，任何人若申請查閱他人的出生或結婚紀錄，須獲當事人授權，否則要提供合理原因供入境處審批。

因上述做法涉剝奪新聞自由及公眾知情權，《蘋果》記者隨後向申訴專員公署投訴，入境處回覆公署時表示，傳媒可以涉及公眾利益為由，向該處提出翻查及索取第三者的出生登記或結婚紀錄。惟記者其後表明查冊目標人士為陌生人，目的為「核實二人夫妻關係」，用途是「新聞活動」，最終仍被入境處拒絕查冊申請，因此再度向公署投訴。

公署早前回覆調查結果，指入境處拒絕是次申請，是因記者提供的資料，「並不能令該處充份信納其申請要求與設立香港結婚紀錄的目的相符」，以及理據不足以令該處豁免《私隱條例》的保障資料原則，又稱無證據顯示入境處刻意阻撓傳媒查冊，故認為投訴不成立。

公署在報告中亦建議入境處，應盡量以實例向申請人闡明何謂充足的申請理據及文件，並要列明覆檢機制以提升透明度。

不過，報告引述入境處的紀錄，指該處曾多次向記者查詢補充資料，惟事實上，該處在記者申請查冊當日，以及其後兩次的電話聯絡，均從未就查冊目的及用途，要求記者提交補充資料，亦未曾核實記者的身份。該處僅向記者確認是否沒有資料當事人授權，並不斷強調以第三者身份申請查冊，須先獲資料當事人同意。反而記者曾向入境處查詢，用於「新聞活動」的申請有否特別處理方法，惟其時入境事務主任指「我哋都會睇有冇授權，再畀我哋主任審批」。

前立法會議員林卓廷直斥，入境處涉「講大話」誤導公署調查，又認為公署未有做好調查工作，「佢應該問返個投訴人，唔係話單聽入境處嘅片面之詞就做一個結論，話投訴唔成立，咁係不負責任」。他又稱，入境處只會以諸多藉口阻撓傳媒查冊，「係唔畀傳媒用查冊嘅制度，去核實某啲人士嘅背景資料」，批評政府逐步收窄公眾知情權及監察權。

就上述情況，記者已致函公署要求覆檢調查結果。

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