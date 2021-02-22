九龍區某中學35歲男教師，被指3年內5度侵犯校內3名中三至中四男生，包括伸手入男生校服內「撩」肚臍皮膚和毛髮並說「你好多毛」，又試過伸手入男生衫內打圈摸乳頭，並以下體壓向男生背部、摸大腿和索抱。男教師被控五項非禮罪，辯方聆訊期間指出案中三名男生遭與被告關係欠佳的教師利用，從而誣告被告。法官今裁決時不接納辯方說法，直指若如此便需要編劇、綵排及演練，甚至會冒上妨礙司法公正的風險，裁定被告其中兩項非禮罪成，還柙至下月15日判刑。

被告吳浩楠 （35歲）原本被控五項非禮罪，指他於2015年3月至2017年4月間，分別在學校的課室或禮堂內犯案，三名受害男生X、Y和Z案發時年齡介乎15歲至16歲。

辯方聆訊期間指被告與校內兩名教師關係欠佳，三名事主遭教師利用，誣告被告非禮。法官李慶年今裁決時批評被告說法是「削足適履」，並謂若如辯方所言，該兩名教師以及當時年僅15至16歲的三名事主便需要「編劇」、「綵排」及「演練」，然後三名證人再向他人講述事件，以及向警方錄取口供，甚至在法庭宣誓下作假證供，甘蒙干犯妨礙司法公正之虞。李官不相信有此計劃，認為被告說法不可信。

李官更指，被告辯稱自己是嚴格教師，但「聽其言，觀其行」，例如將手伸進事主上衣摸學生肚臍，並對事主說「你好多體毛」。李官直指被告並非律己律人，而是寬己律人。

指第三名事主「可信但不可靠」

李官接納首兩名事主證供，裁定首兩罪成立，惟第三名事主Z在證供關鍵處或有誇張，例如Z稱背部遭被告從後用腹部壓著，卻未能解釋為何不向在場同學提及、或對被告表示不同意，裁定Z可信但不可靠，故第三至五項控罪不成立。

辯方求情時指被告念中學時已立志成為教師，事發前原有大好晉升機會，擁有光明前途，惟被捕後已失去工作，現任兼職售貨員幫補家計，相信不能再執教鞭，前程已毁於一旦。

辯方又指，被告犯案時間短，不涉接觸陽具等最敏感的身體部位；即使被指摸乳頭，也是隔著上衣。辯方指難以否認被告犯案屬違反誠信，惟被告原本沒案底，望能盡量輕判。

李官索閱被告的感化及社會服務令報告，以及評估被告重犯風險的心理學家報告，將被告還柙至下月15日判刑。

【案件編號：DCCC578/20】

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