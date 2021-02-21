【本報訊】元朗7.21白衣人暴動案今日開審。曾被警方形容為「非常重要證人」、前年認人程序認出兩名疑犯的民主黨中委莊榮輝，卻被篩出證人名單，不獲安排上庭作供。由原告變被告的民主黨副主席林卓廷，同樣被排除出庭作供及認人，他批評，警方對涉及民主陣營人士案件以雷霆萬鈞態度處理，對白衫兇徒則放軟手腳，莊榮輝則形容自己如同乞求出庭，質疑警方欲放生疑犯。

前年7.21元朗站發生白衣人無差別襲擊市民事件，時任立法會議員林卓廷及莊榮輝都有到場視察，事後曾協助警方調查。白衣人案件開審前夕，兩人一同召開記者會，指前年協助認出疑犯的莊榮輝未獲邀出庭作證，當日在場的另一黨友冼卓嵐則獲邀出庭作供，及再次參與認人手續，惟冼未能再認出疑犯。

警辯稱疑犯認罪 莊：似乞求出庭

記者會播出莊榮輝月初兩度致電警方查問因由的片段，在電話通話中警方解釋莊榮輝所指的疑犯已認罪，證據充足，故未安排他上庭，又稱有其他證人證供與莊的口供有相同資料。莊質疑，疑犯或在庭上反口不認罪，警方則指屆時律政司有可能再要求莊出庭作證。莊榮輝形容自己如同乞求出庭，質疑警方欲放生疑犯，對警隊處理案件的手法感到失望及痛心。

曾任廉署調查主任的林卓廷亦指，他三度認人並成功認出疑犯三次，據他理解今日開審案中的首被告曾襲擊他，惟警方突然就7.21案件控告他暴動後，便再沒有與他接觸，他同被排除上庭及認人。

林卓廷質疑向莊榮輝解釋的警員的說法貽笑大方，並有誤導成份，指控方提出檢控時已要提供證物證據檔案，讓辯方決定是否認罪，加上被告即使曾表示有意願認罪，亦可改變意願，故一般控方要在開審前提供所有證據，向一切所需證人發傳票，要求證人預留時間出庭，「要預佢哋（被告）隨時轉口。」

林卓廷：警查白衣人如軟腳蟹

林直斥警方調查7.21白衫人的方式如同軟腳蟹，質疑與7.21恐襲當晚帶隊到南邊圍村搜查及其後調任新界北總區刑事總部警司游乃強負責調查7.21事件的重案組有關，直言依靠警方刑事調查，尋找7.21真相恐遙遙無期，質疑警方有企圖掩飾及包庇。

法政匯思成員、大律師蘇俊文認為，如果相關被告認罪，審訊時就不需要再傳召控方證人出庭作供，「呢個都係幾正常嘅做法」；不過若被告改變決定，改口不承認控罪，蘇俊文稱，控方屆時仍可傳召相關證人作證，惟屆時被告要面對更繁複問題，包括可能需要換代表律師，「因為佢知道被告係咪有做過，咁就唔可以再代表被告，但法官又未必會批准再拖延押後」，形容有關情況「機會唔係冇，但好少囉。」

對林卓廷及莊榮輝未獲安排為證人，律政司回應稱，由於案件已進入司法程序，不宜作出評論。警方回應傳媒查詢時表示，對每宗案件都會嚴肅及認真處理，由於案件已進入司法程序，不會進一步評論。