民主派前年光復17區區議會、重奪區議會話事權後，一直被政權視為眼中釘。特首林鄭月娥早前已預告農曆年假後向立法會提交《宣誓及聲明條例》草案，據知民主派區議員對是否宣誓已有共識，議決不會綑綁行動。

政圈流傳，宣誓修例草案最快周二交行會審議。林鄭早前曾指，區議員若違反宣誓條件會有「法津後果」，惟未有詳細向外解釋。據知，18區民主派聯絡會議上周已開會討論宣誓問題，召集人梁國豪透露，各區已經達成共識，不會因宣誓而有「綑綁式行動」，會尊重各人選擇，兄弟爬山。

有與會者透露，目前未聞有大量區議員會因宣誓問題而離職，而由於近期有太多不同版本的消息流傳，區議員難以有「明確方向去討論」，加上距離正式宣誓尚有一段時間，未知當中變數，因此民主派區議員也靜觀其變，不會率先表態。

即使民主派區議員決定跟隨港府遊戲規則，宣誓是否等同可避過被DQ危機？最重要還是視乎有否無追溯力條款，確保宣誓前行為不被追究。但從《國安法》落實以來政府龍門任搬的「啟示」，港府要將民主派趕盡殺絕，總有辦法。

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