2014年立法會財委會審理新界東北發展前期撥款，多名反對人士圖闖立會大樓被捕，其中曾闖解放軍營的社運人士張漢賢因涉阻擋大樓入口，被裁定違反立法會指令，判囚一周，獲准保釋外出等候上訴。惟及後張多次缺席上訴聆訊，案件今再於高等法院提訊時，控方透露張已於去年5月過身。法官黃崇厚認為終審法院已處理案中爭議，而張沒提出任何抗辯理由，亦沒有委託其他人代為上訴，遂下令終止上訴程序，擇日頒下裁斷理由。

上訴人張漢賢（46歲）今沒有法律代表出庭。控方透露，張已於去年5月20日逝世，而他沒有委託其他人代為繼續上訴，故要求法庭下令終止有關上訴程序。

黃官表示，張從未向法庭提供其上訴理據詳情，亦沒有任何迹象顯示會有人代表他繼續進行上訴程序。黃官考慮到終院早前已就案中的主要爭議事項作出裁斷，認為張沒有合理的上訴成功機會，相信終止程序不會影響公眾利益或司法公正，遂下令終止程序。

據悉，警方去年調查期間發現張已在本地醫院逝世。控方早前曾透露，張在台灣因病就醫，故未能回港。

張漢賢與社運人士葉寶琳、黃根源5年前因違反立法會行政命令罪成遭判囚。其後三人向高院申請上訴，但張多次缺席聆訊，於2018年遭法庭發出拘捕令。而法官考慮到葉黃二人的上訴申請均被駁回，遂撤銷張的上訴，但他仍然沒出庭應訊。直至前年，葉黃兩人到終審法院申請上訴許可，再遭駁回。

【案件編號：HCMA617/15】

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