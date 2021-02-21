【本報訊】宣誓風波下，各政府部門陸續出現離職潮，繼社會福利署、衞生署及消防處後，房屋署亦有多人劈炮。房署最新數字顯示，今年1月已有七名公務員辭職，為去年全年辭職人數約八分之一，較去年同期更多出逾兩倍。工會指部份公務員辭職需三個月通知期，相信至3、4月才能反映實際的離職數字，房署近月確多了員工遞信，其中以專業職系尤其嚴重。

公務員事務局上月要求公務員簽署聲明，宣誓效忠特區及擁護《基本法》，限期本月18日起陸續屆滿，早前有報道指多個專業職系如工程師、社工及醫護均出現離職潮。消息透露，房屋署亦爆逃亡潮，當中工程師的辭職情況甚為嚴重。

本報向房屋署查詢今年1月的整體及工程師離職人數。房署指今年1月有35名公務員離職，當中辭職者佔七人，當中包括一名工程師，其餘退休及其他原因離職者則各有27人及一人。對比去年1月時僅得兩人辭職，上月辭職人數升逾兩倍。此數目更尚未反映近月申請辭職但尚未正式離任的數字。

多為工程師等專業職系

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，據他了解，房屋署近期確有不少人請辭，當中工程師等專業職系的離職情況較嚴重。

梁籌庭稱工程師等職系一般需三個月的離職通知期，估計要待3、4月才能反映實際辭職情況，「呢類工種喺出面都比較容易搵食，所以特別多人走」，直言對此感到可惜，「辛辛苦苦培養咗個人才出來，即使請返都要時間培訓」。

據了解，公務員宣誓事宜醞釀多時，部份公務員選擇在政府發出宣誓聲明前遞交辭職信，確保不會在政府內部留下拒絕簽署聲明的紀錄。梁承認，若部份公務員負擔不大，已在較早前提出請辭，確保在遞交聲明的限期前已離任。