前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，警⽅拘捕⼤批⼈⼠，其中被控參與暴動的23人今受審。控方傳召總警司陳思達作供，透露當日收到的指示是一旦受襲，便可啟動掃蕩計劃兼使用催淚彈，而他發現示威者趁消防車與救護車經過人群時，向警方防線推進。陳形容對方行為充滿敵意，且見有疑似記者裝扮人士被示威者掟出的雜物所傷，「我認為繼續掃蕩係制止唔到個暴亂嘅，唯一方法就係令違法人士付出代價， 所以決定做出拘捕行動」。

總警司陳思達現時為灣仔區指揮官，案發當時為署理新界南總區指揮官，亦是新界南總區應變大隊的指揮官。陳稱，當日因為有示威案件，故上級動員應變大隊。

示威者在德輔道西設路障

當日涉案的集會獲警方發出不反對通知書，但需施加條件。陳指，遮打道的集會進行不久，便有人走出主要幹道，沿皇后大道中前往金鐘道，最終行到維園。稍後又有另一批人離開遮打花園向西行。

陳自言收到指示，要到西邊截住這班人。陳當時身處北角警署，因港島北的主要幹道均被堵塞，所以他需經山路繞到南區前往西區。他去到西區警署門口外，看見西九龍應變大隊已在西邊街與德輔道西的路口組成一條防線，另外警方亦於干諾道西及西邊街組成一條防線。兩防線均面向東邊。

約5時半，他身處德輔道西的防線，看見東邊一百多米外的西邊街與正街之間有一班人聚集，又看到西邊街以南的斜路上有幾十人， 那班人是「街坊裝，圍觀比較多」。

至於德輔道西的人群，大多頭戴頭盔、手拿雜物如膠欄杆、長棍與遮。其後這批示威者走前至防線的50至70米停下架設路障。他聽到同袍用廣播器警告及勸喻旁觀市民離開，強調聽到同袍勸喻超過20次，但人群沒有改變。

陳稱，因為「行過嚟嘅呢班人，佢哋嘅遊行係違法嘅」，故警方設立兩條防線，將這個遊行截停，「如果我哋受到襲擊，我哋就會啟動掃蕩計劃，將呢班人驅散」。警方計劃的掃蕩，將會用三條防線向東掃蕩。防線約於6時半準備好。

稱若警方沒受衝擊會等總部指示

主控問陳，若警方沒有受到衝擊，可否驅散示威者？陳答：「根據公安條例，我哋可以。」主控又問，如果沒有受到衝擊會，警方會如何處理，陳回應謂：「我哋會喺度等，直至總部有進一步指示。」

及至當晚約7時，當時總部未有指示，但西九龍應變大隊的指揮官高級警長莫慶榮透過對講機通知陳，「佢話畀我知，佢哋俾人掟磚」，故他立即啟動計劃，防線向東掃蕩。

陳供稱，在掃蕩前訓示同事，「第一件事，我要我嘅同事再畀警告，要在場人士立即離開」，並舉旗警告將會施放催淚煙。陳續指，「第二件事，就指示同事首先向前推進，睇下對方有咩反應」。陳指，警告之目的是再給予機會示威者離開。

警方在西邊街街口推進約5秒，便見到對方向警方掟出棍、磚、遮等雜物。陳謂：「因之前有訓示，一受襲就可以使用催淚彈。所以有雜物掟出後，同事就使用了手擲式催淚煙掟向對方。」其後示威者明顯向後退，人群後退40至50米外停下，警方花了些時間拆除及跨越障礙物，其後繼續推進，「我哋一路推進，佢哋就一路後退，保持約50米距離」。

警方持續推進又停頓再推進，維時一小時，途中曾有7、8次的停頓，其間曾展示「黑旗」，又使用手擲式及槍械式的催淚彈， 但示威者沒有聽從指示離開，故警方決定要將前排的人拘捕。

就地理位置而言認為皇后街是拘捕最後機會

陳稱聲，拘捕基於多個原因，其中曾經有消防車與救護車經過人群，群眾趁機向警方防線推進，「而我評估，呢個行為充滿敵意，令我擔心我同事嘅安全。因為我處理過唔同嘅公眾活動，呢次係第一次見到有人做呢個動作」。

陳又指，防線後方有同事告訴他，「有呢啲衣著打扮的人，去到我哋後方，嘗試包圍警察防線」，他相信這些人有機會在掃蕩期間經過橫街繞到警方後方。若他們成功將警方包圍的話，對警方的安全是很大威脅。

陳續指，警方推進到投注站門口時，看到有記者衣著打裝的人，疑似被示威者雜物掟中頭部，頭部流血，「我認為繼續掃蕩係制止唔到個暴亂嘅，唯一方法就係令違法人士付出代價， 所以決定做出拘捕行動。」

而陳認為當時位置十分理想，因為人群前方是兩條街的中間，「拘捕過程中，拉到唔關事嘅人機會較小」，而人群後方接近皇后街的三岔口，有足夠的空間讓他們離開。另一個考慮是，如果兩邊的示威者聚在一起，相信無論將其驅散或是拘捕，都會更加困難；若想進行拘捕的話，皇后街會是最後機會。

當時三條防線的警方一齊起步，當與人群距離拉近後，會由特別戰術小隊的成員衝前，其他防暴同事會從後趕上，控制及圍封拘捕現場。他稱，行動中只能拘捕小部份人，大部份會逃走了，「我仍然擔心，會喺其他地方返番嚟包圍警察，甚至乎搶犯」。

庭上播片傳來口號「香港警察 知法犯法」 控方澄清不依賴相關內容

控方其後播放當日傳媒拍下的新聞直播片段，片中有市民邊行邊高叫「香港警察 知法犯法」。控方強調並不依賴片段中受訪內容及記者複述的話，只會依賴背景收音。

另外，今早聆訊於9時36分開庭，有被告的代表律師指因「塞lift」遲了數分鐘入庭。法官陳仲衡不滿今早遲了6分鐘開庭，指被告有責任準時到庭，被告的行為可被視作違反擔保條件。第四被告的代表大狀稱會再次提醒他，陳官稱「你有信心我會嚴肅處理就得啦」，又揚言「如果唔能夠準時開庭的話，就要縮短小休及午飯時間」。

身為主控的資深大狀郭棟明臨散庭前亦指，辯方律師團隊反映午膳時間排隊等候升降機時大排長龍，為避免今早如第四被告的情況，建議法庭考慮每日於早上8時45分開庭，聆訊至下午1點45分，如此法庭仍會每日有5小時聆訊。惟郭語音未落，陳官便稱「我唔諗住咁做」 ，說罷揚長而去步入內庭。審訊繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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