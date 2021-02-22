前年7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件發生逾一年半，首宗控告白衣人違法的案件今日終於在區域法院開審。八名白衣人被控暴動及串謀蓄意傷人等罪，其中兩人認罪。控方今午讀出認罪案情，指案發時現場大部份聚集者為黑衣人。對於案中涉及的11名事主，控方僅以一句交代眾人傷勢，指各人「有不同程度的創傷，傷勢由輕微觸痛、裂傷，以至嚴重骨折及血腫」，連各人分別何處受傷亦欠奉。另外，兩名被告案中作為，控方也只是以寥寥四句交代了事。

案件早前提訊時，兩名被告「懵良」林觀良及「肥林」林啟明表明將承認暴動罪，兩人今維持認罪意向，而涉及傷人的控罪將獲控方不繼續檢控。

警方攞錯醫療報告事隔年半仍未發現 官：放咗落雪櫃呀？

法官葉佐文將兩名認罪被告定罪、並將兩人面對的餘下控罪留在法庭檔案後，主動詢問案情中提及的傷者情況，問主控官周天行能否提供更多資料或提供一個詳細列表。

此時控方才表示「呢幾日」根據各傷者的醫療報告，草擬了一份傷勢列表。惟法官及兩名辯方大狀表示從沒收過。周解釋，醫療報告已交辯方，只是未提交新製的列表。

不過，該份傷勢列表仍有「甩漏」。11名傷者中，其中一人的醫療報告註明為「待取」。法官驚訝問：「年幾都未有醫療報告？」周解釋，醫院在案發當年年底「畀錯」一份似乎與案無關、日期為案發後3個月的醫療報告，警方同年收到後未有即時發現問題，至近日才發現。

法官質疑控方和警方索取報告後根本沒有翻閱，「呢一年幾做過啲乜呀？（索取報告後）跟住就放咗落雪櫃呀？個file凍結咗年半呀？」周承認是警方遺漏查看。

主控坦承撰寫案情未有查看醫療報告

法官亦質疑，案情的傷勢部份只有觸痛及裂傷等，控方撰寫案情時是否未有參考醫療報告。周在追問下承認未有查看醫療報告，他只是根據證人的書面口供撮要撰寫案情。此語一出，再遭法官駁斥：「你當啲證人自己係醫生呀？得唔得呀咁樣？你下次做case唔該你記住呢樣嘢，唔好引起呢啲麻煩啦！」

法官又表示，傷勢列表提及有人頸部擦傷、前臂血腫等；但對於傷者有否縫針、有否接受大手術、有否後遺症，以至留院幾多天，「我要知道」，因可能與判刑有關。

另外，認罪被告的辯方大狀指出，案情稱牽涉兩被告的傷者中，有人有骨折傷勢；惟控方今提供的傷勢列表中，11名涉及認罪事件的證人當中，全沒有骨折傷勢。

控方欲以書面交代案件主管姓名遭官拒絕

法官聞言依然不滿，要求控方交待誰是警方調查隊伍及案件主管。周答謂案件由新界北總區重案組跟進，法官追問：「咁人呢？定係又想匿名呀？」

周一度想遞上紙張交代，惟法官表示：「你講畀我聽得唔得？公開審訊，唔交紙仔。」周至此才說出案件主管為時任高級督察黃詩斌。

法官最後要求控方盡快索閱待取的醫療報告，並於3月19日前完成控辯雙方能同意的證人傷勢表。兩名認罪被告的餘下案情、求情及判刑，押後至3月26日再處理。兩人沒申請保釋，繼續還柙。

林觀良及林啟明承認的案情指，2019年7月16日傍晚，部份支持反修例運動的示威者舉行公開放映會，有持相反意見人士到場與示威者發生衝突，但未有演變為暴力事件。同日晚上，有人在網上呼籲參與7月21日放映會相關公眾集會，亦有人呼籲要保護元朗家園，將示威者趕出元朗。

控方指現場有約100名人士聚集 當中大部份為黑衣人

2019年7月21日晚上10時40分，不少於10名白衣人衝入元朗站大堂已付車費區域，手持鐵牌、木棍及藤條，襲擊10名黑衣人。其後白衣人跳出付費區域，並召集更多人到場。

到晚上10時48分，不少於50名白衣人手持木棍，從形點2商場經地鐵站F出口進入大堂。此時有約100名人士在大堂聚集，當中大部份為黑衣人。黑白雙方互相指罵，發生激烈爭執，最後演變為暴力衝突。

有白衣人用金屬垃圾筒蓋、木棍及藤條毆打黑衣人。有人遭白衣人圍毆，當中包括一名記者。亦有黑衣人用消防喉及滅火器噴射白衣人。晚上11時05分至11時14分期間，不少於50名白衣人在上層月台，用木棍向港鐵車廂內的乘客和黑衣人施襲。

控方僅指兩被告揮動木棍擲物及咒罵黑衣人

案情續指，被告林觀良及林啟明聯同其他白衣人，在元朗站大堂揮動木棍、擲物及咒罵黑衣人。林觀良其後在月台用木棍襲擊車廂內的乘客，而林啟明則手持木棍咒罵乘客。

案情最後指，有11名證人於當晚10時40分至11時14分之間，在元朗站大堂或列車車廂內受到不同程度的創傷，傷勢由輕微觸痛、裂傷，以至嚴重骨折及血腫。

控方在抗爭案件聆訊中，多會在被告認罪後播放案發片段，以向法庭交代現場環境及案件背景；惟今日控方並無如此做。

8名被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、「懵良」林觀良（48歲）、「肥林」林啟明（43歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），及維修技工蔡立基（40歲）。

其中被告王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基被控一項暴動罪及一項有意圖傷人罪，被指於2019年7月21日在元朗港鐵站內，連同其他身份不詳的人參與暴動。鄧懷琛、吳偉南則被控一項暴動罪及一項串謀傷人罪，被指於2019年7月22日在朗和路及元朗站一帶參與暴動。鄧另被控一項暴動罪及一項有意圖傷人罪，同年同月同日被指在形點1商場及元朗站一帶參與暴動。除第三及第四被告外，其餘被告均不認罪

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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