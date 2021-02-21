【本報訊】政府今年一度停辦花巿，令市民湧至旺角花墟購買年花。有調查發現，逾八成受訪花墟街坊指今年花墟花店阻街問題較去年嚴重，當區區議員直斥「舖前三呎」酌情容許範圍變相縱容阻街，部份更「3呎變30呎」，違規在馬路擺賣年花，促政府檢討相關政策並加強執法。

商戶罰款「抵過交租」

油尖旺區議員林兆彬本月16至20日向168名花墟附近居民進行問卷調查，近八成受訪者認為今年農曆新年前夕花店阻街較去年嚴重，農曆新年期間的阻街情況更達至問卷阻街級別最高的十級水平。

街坊柯先生形容今年花墟特別擠迫，花舖霸佔三分二行人路擺花，僅剩二至三呎路面供行人使用，行人經常被迫行出馬路，怒轟政府未處理花店阻街 ，卻花人手要求行人返回行人路，怒指「根本冇行人路可以行返上去」。

事實上，政府2016年起實施花墟「舖前三呎」的酌情容許佔用範圍，但結果淪為霸地合法化。調查結果顯示，沒有受訪居民認為花舖有嚴格遵守有關規定，近九成受訪者認為政府未有盡力執法，逾六成則認為應該取消該政策。林斥酌情容許範圍政策完全失效，部份更「3呎變30呎」，將貨物放到運動場道幼稚園外的馬路上。

林指當區有食肆因「非法擴展營業範圍」被暫時吊銷執照，但花店卻獲網開一面，又透露幾乎每日都接到居民投訴花店貨物阻街，惟報警或向食環署投訴亦徒然，認為當局雖已增加執法次數，但仍遠遠未夠。他舉例在2019年間，花墟約110間花舖僅被罰款百多萬元，即平均罰款每個月不到一千元，毫無阻嚇力，「即使當交租都相當抵」。

他會向申訴專員公署投訴政府部門多年來行政失當，亦將向政府再度提出研究搬遷花墟方案，促請政府提出足夠誘因鼓勵花店搬遷，並檢討「舖前三呎」政策。