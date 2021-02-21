【本報訊】白衣人暴動案件今天終於正式開審。律政司在多宗涉及抗爭運動的案件均以避免遭「起底」為由，替出庭作供警務人員向法庭申請匿名令，但據知今次7.21暴動案，有證人曾向警方提出以匿名身份出庭作供，希望控方代為向法庭申請，並希望獲安排使用屏風及特別通道離開法庭，但近日獲通知不會作如此安排，但未知是否被法官拒絕。

百人施襲僅八男被控

當日全港市民透過直播鏡頭目擊施襲白衣人有近百人，但今次審訊只涉及八名屬白衣人陣營被告。八名被告現時均被控以暴動及串謀蓄意傷人兩罪，其中六人已先後表示打算不認罪，餘下兩人則表示打算承認暴動罪，另被控的串謀蓄意傷人罪將存檔法庭處理。

控方早前透露，審訊將傳召42名證人，包括15名街外證人，亦將共長四小時的網上片段及閉路電視片段呈堂，預計審訊將歷時25天。

7.21元朗站白衣人襲擊事件又被稱為「元朗黑夜」，是整場反送中運動的轉捩點，令警方的誠信及民望徹底破產，警方事後一直指調查從未間斷，甚至聲言就算疑犯「匿到天腳底，警方都會搵到佢拉佢返嚟」。但警方至今只拘捕了48名白衣人，且只檢控當中八人，有人仍未落網被捕，如當日以藤條襲擊「立場新聞」女記者的小牛農場經營者陳志祥（西瓜佬）便仍逍遙法外，警方亦承認有人事發後不久已離港。

另一邊廂，當晚在現場被白衣人打傷的民主黨前立法會議員林卓廷等共15人，雖然是事件中受害人，但去年8月突被警方拘捕，指控他們亦參與暴動，當中七人包括林卓廷被正式起訴，案件暫押後至下月23日再訊。