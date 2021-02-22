至今從未公佈人手編制及具體架構的中央駐港國安公署，核心人物終於在公署成立7個多月後曝光。除了公眾已知的署長鄭雁雄及兩名副署長李江舟、孫青野外，原來設有「局長」級別。昨天舉行的香港潮屬社團總會第十屆會董就職典禮，中山市副市長、公安局長鄭澤暉與及佛山市委常委、政法委書記鄧建偉，據報以「國安公署局長」身份參加，「跨境」為港擔任要務。可以將疑犯「送中」受審的《國安法》，未知尚有多少位珠三角公安要員「坐鎮」。

新一屆潮屬社團總會會董就職禮 國安公署局長鄭澤暉、鄧建偉亮相

由陳振彬任會董會主席、林建岳任監事會主席的潮屬社團總會昨舉行新一屆會董就職禮，除特首林鄭月娥任主禮嘉賓外，國安公署副署長李江舟亦是座上客。《蘋果》未獲邀請出席採訪，《星島》今天則披露，總會發佈的新聞稿中，國安公署局長鄭澤暉、鄧建偉也是嘉賓，排名在教育局局長楊潤雄等幾名局長之後、警務處副處長蕭澤頤之前，換言之李江舟一拖二亮相。

資料顯示，48歲的鄭澤暉為汕頭人，曾在廣東省外經貿廳工作。據報鄭曾任外經貿廳廳長梁偉發秘書，梁偉發任省公安廳廳長時，他則任省公安廳辦公室主任，後亦曾任省公安廳治安局局長，2016年空降中山任副市長、中山巿公安局長，雖已來港工作，仍未免去中山的職務。鄧建偉今年則為57歲，佛山人，據報長期在省公安廳任職，先後在入境管理處、刑偵局等部門工作，曾任省公安廳禁毒局局長，2017年擔任佛山市副市長、巿公安局長，2019年升任佛山市委常委、政法委書記。

林卓廷諷：中央想搵人昅實林鄭 睇佢有冇做好維護國安工作

民主黨副主席林卓廷接受《蘋果》查詢，林認為中央駐港國安公署內有內地中山和佛山的官員加入，因為上述兩地省巿相對地與香港距離較近，相對其他偏遠省市的公安系統人員或較熟悉香港情況，與香港往還相對緊密，諷指：「其實（中央）最緊要都係想搵人昅實林鄭月娥，睇佢有冇做好維護國安嘅工作」。

林又批評，中央駐港國安公署的運作完全缺乏透明度，成立7個月至今，連一些基本資料如編制和架構、運作經費、以及曾收過多少宗投訴，從未交代，直指：「講呢啲嘢（披露相關資料）點會影響維護國家安全工作？根本完全無影響。」

《蘋果》已就中央駐港國安公署的編制向特首辦查詢，暫時未獲回覆。

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