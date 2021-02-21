【本報訊】美聯物業位於荔枝角福源廣場的辦公室，先後兩名資訊科技部門員工確診及初步確診，衞生防護中心指出該兩名員工並非密切接觸者，擔心辦公室有環境污染，故決定將辦公室近100名員工全部送檢。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指出，昨日有十多宗初步確診個案，其中一人是荔枝角福源廣場一間地產代理公司任職資訊科技部門的員工，該公司早前已有一名資訊科技部門的員工確診。張續指，兩名染疫員工僅為同公司工作，沒有特別關連，不屬密切接觸者，張懷疑該辦公室爆疫，中心難估計當中是否有其他傳播途徑，故將該辦公室全部近100名員工列為密切接觸者須檢疫。

根據衞生防護中心資料，第10747號48歲男子2月8日曾到福源廣場，當日發病，2月12日確診，應為美聯首名確診的資訊科技部門員工。

美聯集團證實，其福源廣場辦公室資訊科技部門先後有員工中招，正接受治療。美聯指，該處為後勤員工其中一個辦公室，確診者並無與客戶接觸，並已安排辦公室所有員工檢測，除確診個案外，其他人均呈陰性。美聯稱受影響的辦公室已進行消毒。

紅van司機確診

另一名居於葵聯邨聯欣樓的69歲紅色小巴早更男司機（第10856號）昨日確診，屬源頭不明個案，張竹君指，患者2月18日發病，沒有固定的駕駛路線，平時多於荃灣、觀塘、青山道及佐敦道行駛。與他共用同一輛車牌MB4143小巴的夜更司機因常接觸車內設備如軚盤等，被列為密切接觸者須接受檢疫。被問到乘客的感染風險，張竹君稱，由於患者與一般乘客的接觸不多，「唯一係錢銀接觸」，而且有戴口罩，認為乘客感染風險不高。至於確診司機的行蹤，張透露患者較常到荃灣大鴻輝中心常滿百家菜酒樓食飯。