為善用資源及增加過渡房屋供應，繼香港仔漁光村及觀塘花園大廈後，香港房屋協會去年底宣佈將九龍城真善美村，劃為第三個屋邨「暫租住屋」過渡房屋計劃。房協表示，真善美村「暫租住屋」本周四（25日）至下月10日接受申請，下月下旬做電腦抽籤，預計首批成功申請家庭可在今年第2季入伙。

房協指，因重建計劃，已停止編配真善美村的空置單位，有關單位已翻新用作過渡房屋，首批「暫租住屋」有約20個單位，單位可供3至5人屋住，單位內部樓面面積約25至43平方米（約269呎至463呎），過渡房屋月租約1,500至2,400元。

房協指，真善美村「暫租住屋」只接受輪候公屋3年或以上的3至5人家庭申請，並要符合房委會公屋入息及資產要求等。房協指，抽籤後會發信邀請中籤者做審核和單位編配，但申請人只有1次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。有意申請者可到房協大坑或各出租屋邨辦事處索取申請表，或在房協網頁下載申請表。

房協早前預計，公屋輪候冊上約有5萬個3至5人家庭符合資格申請計劃。真善美村1965年落成，至今有56年歷史，3幢大廈共有1,027個單位，預計2027年清拆重建。

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