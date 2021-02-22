前年8月10日大埔反修例遊行，晚上演變成多區快閃示威，有示威者包圍馬鞍山警署。其間一名31歲女侍應被指以雷射筆照射警署平台上的警員，被控管有攻擊性器罪。她早前供稱購買雷射筆打算回家與貓玩耍，途經馬鞍山警署對開時使用過雷射筆「隨意轉咗個圈」，回家期間被截停。案件押後至3月29日裁決。

案件由彭亮廷裁判官審理。被告陳惠欣（31歲）報稱侍應，被控於2019年8月11日在馬鞍山耀安邨耀榮樓外管有一支雷射筆。

控方今結案陳詞稱，同意事發時不涉示威活動，涉案人數亦不是太多，惟強調當時有警員在警署三樓平台設立監察點，其間有至少三道雷射筆光線射向監察點。控方不同意被告指事出意外或隨意用雷射筆照射的說法，認為被告是蓄意為之，亦認為被告明知有警員監察，有樣學樣用雷射筆照向監察點，不僅照向警員眼睛，導致警員眼睛不適，須送院治理，更阻撓警員執行職務，這亦是非法用途。

辯方則強調，被告現時是被控於當日凌晨在馬鞍山耀榮樓對開藏有雷射筆，意圖作非法使用。惟據被告指，她是於事發前一天在深水埗購買雷射筆，打算回家後與貓玩雷射筆。至當日晚上約11時，她途經馬鞍山警署對開的行人路時，為向朋友展示新購買雷射筆，才用雷射筆向警署方向「隨意轉咗個圈」約三、四秒，至翌日凌晨時分返回住所途中，在耀榮樓被女警截停。

辯方又強調，控罪所指的地方並非馬鞍山警署對開，現場不僅不是示威現場，控方所指有人用雷射筆照向警署事件亦已成過去式，被告不知警署三樓有警員站崗。即使藏有雷射筆，也並沒有如控方所稱的非法用途。而且被告當時沒有叫囂，僅有一個防毒面罩及泳鏡，望能裁定罪脫。

【案件編號：STCC384/20】

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