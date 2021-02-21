【武肺第四波】

【本報訊】科興疫苗開打在即，惟公眾對疫苗的信心不足。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨指，科興疫苗是否適合兒童及青少年接種、優先接種群組的過敏反應等，仍有待數據證實，而科興第三期初步臨床數據有效率下限或未達世衞標準，提醒市民應根據自身情況，選擇注射哪款疫苗。他本人選擇於港大醫學院營運的疫苗接種中心接種疫苗，該中心提供的是德國BioNTech疫苗，並非科興。

梁卓偉在無綫新聞節目《講清講楚》指，科興上月總結600多萬名接種者經驗，平均每百萬人口僅一人有嚴重過敏反應；德國BioNTech則總結1,000多萬名接種者數據，每百萬人口約4.7人有嚴重過敏反應。他指所有用藥均有風險，認為兩款疫苗已十分安全，「唔可能（風險）係零，任何疫苗、藥都唔可能係零」。

未有數據證實可抗變種病毒

梁提醒，科興疫苗對本港擬定的五類優先群組確實過敏反應或未知副作用仍然未完全清楚；小童、青少年是否適合接種，亦要進一步研究，港大醫學院已制訂四至五個研究計劃，待社區接種計劃開始後，將招募接種人士參與追蹤研究。

他指出，兩劑科興疫苗相隔28天接種有效率是六成多，若計及誤差，或未達世衞標準，「數據是初步數據，所謂95%可信值的上下限，下限可能過唔到世衞指明的30%，所以大家要留意。不過總體來說，分開較長時間打，保護率會較高」。另外，對於英國及南非兩款主流變種病毒株，科興暫只公佈對變種病毒有效，卻未在醫學期刊公開數據，BioNTech在期刊的數據證實能對抗英國主流病毒株，但對南非的病毒株則最多減60%抗體中和反應。雖然兩種病毒株未在香港社區傳播，梁建議公眾選取疫苗時應參考相關資料，並考慮疫苗的風險和自己身體狀況。

政府專家無一表明打科興

被問及會否接種科興疫苗，梁卓偉稱會在港大營運的接種中心接種疫苗，即BioNTech疫苗，不會跟從特首林鄭月娥等高官接種科興疫苗，他稱身為港大醫學院院長，有道德責任接種中心負責的疫苗。

現時四位政府專家顧問中，除梁卓偉會打BioNTech疫苗，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇過去則稱計劃接種港大團隊研發的噴鼻疫苗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌則以私人問題和「政治化」拒答，暫未有政府專家公開表示會身體力行支持科興疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到會否接種科興疫苗，她稱自己屬優先組別，會按政府安排接種，「到時安排咩就打咩，市民都係鼓勵要接種」。醫管局總行政經理庾慧玲亦稱，會等候政府安排接種，暫未有相關詳情。