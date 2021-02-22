因為違反保釋條件而被還押嘅民主黨前主席胡志偉，早前趁農曆年三十晚喺獄中寫信畀前同事、前社福界立法會議員邵家臻，首先自爆因為規律作息、控制飲食、早睡早起，原來嘅三高問題似乎都被控制喺安全水平。

正所謂「人冇事先做到世界冠軍」，長期抗爭下，身心靈都好緊要，志偉多謝阿臻創辦嘅「石牆花」來信打氣，為佢帶嚟「吾道不孤」嘅支持，亦都多謝對方同一眾爭取囚權朋友嘅努力，換嚟佢喺獄中嘅待遇。

志偉話，面對專權從來都要小心翼翼咁尋找對策，但係總原則係「永不放棄」，佢形容石牆花生長喺貧瘠環境，但強大嘅生命力同堅持信念，必定會有開花結果嘅日子。

正月未過，北京又吹來暴風，睇返年三十晚寫信嘅志偉嘅說話，可能會有返啲安慰，佢話儘管黎明前嘅黑暗仍然令人透唔到氣，但光明必現，寄語大家加油，願好人一生平安，亦希望「牆裏牆外心連心，花落花開善惡到頭終有報」。

阿臻喺社交網站公開志偉嘅來信，話志偉教曉佢點樣用身位發力：「在財委會工程項目可以過，但官員加位一定不可以過！」佢又讚志偉身陷囹圄都不忘政制改革，又寫信鼓勵石牆花，可見志偉為人。

雖然黎明之前正正最黑暗，夏寶龍代北京放話後，議會可能不再復見民主派，但似乎兩位前議員都未輕言放棄。

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