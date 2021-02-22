藝人張栢芝2018年公佈誕下第三名兒子，其父親身份一直成謎。《壹週刊》早前公開張栢芝三子的出世紙作報道，及後有人向個人資料私隱專員公署投訴。警方上月向《壹週刊》東主、出版人、總編輯及記者發出告票，指他們違反《個人資料（私隱）條例》，票控以「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」兩罪。案件今在觀塘裁判法院提堂，法庭應辯方要求，將案件押後至4月12日再訊。

控方今稱已準備好答辯，但辯方要求押後。主任裁判官徐綺薇最終將案件押後，以待辯方取得法律意見。據悉，公眾人士或記者向生死登記處查閱有關個人資料時，入境處並沒有要求申報收集資料之目的。

控罪指，有人告發壹週刊有限公司、Element 5 Digital Limited 及麥景慶（47歲）於前年1月28日，在香港分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，披露一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的生死登記紀錄的核證副本內所載個人資料，而有關資料使用人未獲生死登記官同意而獲取，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益。

另外，記者被告鄭靜（40歲）則被控於同日同地協助及教唆壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited及麥景慶披露有關資料，意圖獲取金錢得益或其他財產得益。

根據資料，警方回覆指於前年10月接獲一機構轉介投訴個案，指有人於同年1月未經他人同意下發放其個人資料。

【案件編號：KTS566-569/21】

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