九名泛民主派人士被控前年8月18日維園民陣集會後，組織和參與未經批准遊行，李柱銘、黎智英及李卓人等七名不認罪被告繼續在西九龍裁判法院受審。辯方針對警方當日疏散集會人群的措施盤問證人，引述民陣公開表明會以流水式疏散人群，行出道路。警司證人自言沒留意記者會，更謂直至今早庭上聽到辯方提出才知悉，並稱不知警隊有沒有人監察主辦團體的記者會，遭辯方質疑說法是否屬實。

證人警司張永勤有份制訂集會當日的警方行動，他今早繼續作供。辯方引述警方曾公佈會實施潮水式人潮管制，因應情況封路配合；民陣與警方開會商討時亦稱，會以流水式疏散30萬參加者，並告訴市民可從中環離開。張供稱案發當日之前，他知道民陣曾公佈以流水式進行集會，但不知民陣說會有議員帶市民離開。

集會前一天，民陣召開記者會。辯方引述民陣稱警方對疏散安排避而不答，而銅鑼灣和天后不可能容納如此多人；若警方要求用流水式離場和避免與銅鑼灣入場人士相撞，那麼離場市民只能行出高士威道，警方亦說過可能會封路。民陣當時亦呼籲市民迫爆維園，繼而迫爆炮台山、灣仔、金鐘等地。

證人稱今早才知道有記者會

張永勤供稱當時沒留意記者會，直到辯方庭上說起才知悉。辯方問警隊會否有人監察主辦單位的公佈，張稱不知有監察。辯方質疑是否屬實，張表示沒辦法知道有沒有同僚做監察。辯方續問，警方會從社交媒體搜集情報，那麼是否也會留意到記者會；張重申自己沒留意。辯方指出，事實上警方沒有公開評論或反駁過民陣記者會所言，張只謂若屬實便是事實。

辯方續說，警方評估民陣維園集會風險時，沒有提及天后和銅鑼灣能否容納30萬群眾離開。張確認評估報告內沒有寫下，但「不完全同意」沒有評估人潮容量，因經驗顯示天后足夠容納大量人群離開，而警方有預計可能利用炮台山港鐵站疏散。

辯方接著指，警方疏散措施之一是由民陣糾察指示群眾潮水式離場，期望市民會聽從，這樣便無安全問題。張同意。

控方曾指被告當日手持大型橫額，帶頭從維園出發遊行，但警方當日沒拘捕任何人。張供稱，當天沒有人正式作過「不拘捕」的決定，他不知警方有沒有對隊頭橫額的移動做過任何行動。當橫額移離他所主管的北角分區，就由總區負責處理。

聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

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