全面管治權之下，連所謂的政制「改革」，都由北京落手操刀。港澳辦主任夏寶龍今天提及「愛國者治港」原則、稱要改革選舉制度時，幾度強調「中央主權」的重要性，指香港特區權自中央，選舉制度是香港特區政治制度及政治體制的重要組成部份，明言「完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行」，力指尊重中央的主導權與尊重特區政府依法處理相關事務的權力，並不矛盾，預告在完善選舉制度過程中，「中央政府必定會與特別行政區政府深入溝通，並充份聽取香港社會各界的意見。」

修改選舉方法明顯由特區政府內部自行處理已可，北京卻明言出手主導，可見有其重要政治含意，林鄭政府很可能也要靠邊站，而在北京會修改香港的選舉制度的消息傳出後，中方至今未有人證實並詳談修改內容，夏寶龍在此情況下卻稱會在完善選舉制度過程中聽取香港社會各界意見，難免令人質疑形同有「諮詢」的過程中，其會聽取的「社會各界」包括哪些人？

其實北京當年起草《基本法》時，會否「諮詢」港人意見亦備受爭議，北京終透過《基本法》起草委員會，諮詢各委員代表的業界人士，藉此顯示《基本法》的制訂有廣泛民意授權基礎。但在1989年六四屠城後，不少民主派委員退任草委，最後負責草擬的委員清一色親北京人士。

今次北京再代香港操刀改制，諮詢過程未知會否較數十年前起草《基本法》時更倒退，但立法會主席梁君彥似乎不介意北京「越俎代庖」，他今午在立法會回應時指，香港過去幾年遇到不少風浪，議會秩序受到影響，認為夏寶龍重申愛國者標準有其必要，亦是管治香港最基本和合理的要求，以理順憲制秩序，稱不少國家的政權機構中，重要崗位由愛國者擔任是基本管治原則。

梁並稱，社會對完善選舉制度有不同聲音，「相信」中央會聽取各界意見，確保香港的選舉制度順利向前發展。

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