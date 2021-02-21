50多歲的香港監察創辦人之一的Aileen Calverley是香港人，中文名叫「林綺雲」，多年前冠了夫姓後塵封此名。Aileen於1988年隨家人移民加拿大，以往每年也會回港。她明白如今請其他國家關注香港人權、為港人提供救生艇等，在「港版國安法」下隨時入罪，預料未來回港機會很微。

80年代移民多屬「買保險」再返港搵食

80年代，不少港人懼怕97年後香港前途舉家移民，當時還是學生的Aileen是其中一分子。她憶述，當時移民與現在港人移民心態迥異：「嗰時啲人移民容易啲，叫做買保險，其實都幾衰，所以冇心態融入社會，大家叫做坐移民監，坐三年、五年就可以了，攞到passport就可以返香港。」反觀現在，眾所周知，香港不會再返回從前：「今次政治形勢改變，我諗好多人走咗就冇諗過會返香港。」

「唔係去到咁困難嘅時候都未必想走」

Calverley去年統籌逾40個國家、逾900個議員聲討「港版國安法」的聯合聲明，過程筋疲力盡：「差不多每一分鐘跳一個電郵入嚟。」她爭取多個國家關注香港人權被打壓，早預到在「港版國安法」下回港會有危險，已預料不會再回鄉：「我哋喺外面，可以做到乜就盡量做……冇得返嚟係可惜。」

有一句話，Calverley說得既沉重且真實：「每個人都好愛香港，冇人想走，唔係去到一個咁困難嘅時候，都未必想走。」香港未「出事」前，Calverley每年也返港，最後一次是2017年，「我鍾意老婆餅、中秋月餅……最懷念係香港嘅海港，嗰首歌《昨夜的渡輪上》，係舊時我哋80年代嘅歌，歌詞『夜渡欄河再倚』係好有感覺，（諗起）天星小輪，對於我哋嚟講係香港情懷。」

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