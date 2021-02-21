本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情又再回升，昨日（21日）再增20宗確診個案，是連續3日上升。當中19宗屬本地感染，仍有6宗源頭未明。當中包括一名紅色小巴司機以及周大福一名銷售員。

另外初步確診個案仍有10多宗，當中包括2宗屬筲箕灣明愛樂義學校的兩名員工，連同昨日新增的4宗合確診個案，累計有7人受感染。其他未有源頭的初步確診個案，包括藍田1名陪月員，居於早前曾納入強制檢測的藍田安田邨安健樓，與早前大廈確診單位屬樓上樓下，陪月員工作的家庭都需要強制檢測，而同樣曾納入過強檢的觀塘宜安中心亦有初步確診個案，但與之前確診單位的樓層及座向不同。而荔枝角美聯集團的1名IT職員初步確診，由於該處早前有另1名IT員工確診，該辦公室約100名職員需要送往檢疫中心。

其餘初步確診者，包括馬鞍山恆安邨恆海樓1名41歲IT職員確診，患者最後上班日期為2月11日，於2月17日發病。元朗橫台山一名退休人士亦初步確診。

衞生署昨晚公告葵聯邨聯欣樓、皇府山第五座、觀塘翠屏（北）邨翠楠樓、深水埗福華街48號、將軍澳尚德邨尚信樓及慈雲山慈正邨正怡樓6幢納入強制檢測。任何於2月8日至21日期間曾身處該6大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月23日或之前接受檢測。受檢人士若在2月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2月21日納入強制檢測大廈名單：

●葵涌葵聯邨聯欣樓

●粉嶺皇府山第5座

●觀塘翠屏（北）邨翠楠樓高座

●深水埗福華街48A至48B號及石硤尾街27至29號

●將軍澳尚德邨尚信樓

●慈雲山慈正邨正怡樓

車牌筆試及排期服務下月15日恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

政府今日（22日）會在慈雲山慈正邨、葵涌葵聯邨及將軍澳尚德邨為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。而觀塘遊樂場、九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、尖沙嘴加連威老道100號及上水北區社區中心的流動採樣站均會延長服務日期至2月23日，位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站則會延長服務日期至2月28日。因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場（2月22日至28日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園（至2月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至2月28日）

●天水圍天瑞體育館（至2月28日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至2月25日）

只供 重開場所之強檢職員

●堅彌地城遊樂場（至2月22日）

●中環愛丁堡廣場（至2月22日）

●灣仔修頓遊樂場（至2月22日）

●觀塘翠屏道遊樂場（至2月23日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月23日）

●尖沙嘴加連威老道100號（至2月23日）

●尖沙嘴文化中心空地（至2月23日）

●葵涌石籬社區會堂（至2月22日）

●大埔社區中心籃球場（至2月26日）

只供 該區須強檢居民及職員

●觀塘翠屏道遊樂場（至2月23日）

●秀茂坪（南）邨秀好樓對出籃球場（至2月22日）

●慈雲山慈正邨正怡樓側排球場（2月22日至23日）

●葵涌石籬社區會堂（至2月22日）

●葵涌葵聯邨聯欣樓地下（2月22日至23日）

●上水北區社區中心籃球場（2月21至22日）

●將軍澳尚德邨尚美樓尚德社區會堂（2月22日至23日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月21日16:45）

10,868宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

195宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多26人出院（第9490、9653、9807、10100、10220、10514、10547、10575、10579、10596、10614、10638、10667、10668、10696、10705、10710、10711、10728、10749、10754、10761、10797、10824、10830、10841、10843號個案），

共10,389出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

232名確診者仍留醫；

18人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案），

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、10023、10083、10708號個案），

其餘202人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月21日10:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日新增7宗確診，全部是境外輸入，分別是上海3宗，四川2宗，遼寧1宗，廣東1宗。另外，新增疑似病例2宗，也是在上海發現的境外輸入個案。大陸共累計確診89,831宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月22日06:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.1億，全球死亡人數超過246萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,811宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過49.8萬。印度確診人數逼近1,100萬，死亡人數逼近18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,016萬，死亡人數超過24.6萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●根據美國全國廣播公司（NBC）統計，截至周日下午美國武肺病亡人數已經突破50萬，全球最多，相當於亞特蘭大或加州薩克拉門托市人口。不過，美國平均單日新增個案近日回落，本月12日更跌穿10萬宗，是近幾個月來首次。

美國首席傳染病專家福西（Dr. Anthony Fauci）指出，武肺疫情是1918年西班牙流感大流行後102年以來未遇過的，說大家目前仍未擺脫「可怕情況」。

●英國周日新增215宗死亡個案，是去年聖誕以來最少。首相約翰遜周一將發表全國講話，交代解除封鎖的路線圖。根據他的計劃，學校3月8日重新開放、每人將可與一位朋友或親戚戶外會面、如疫情持續穩定非必要零售商戶4月可重開、酒店及旅遊業要到5月方能全面重開。

●意大利北部倫巴第大區一年前的2月21日出現首宗本土感染個案，周日是一周年，多間教堂有儀式悼念至今累計逾9.5萬病亡者。米蘭薩科醫院（Sacco hospital）傳染病總監加利（Prof Massimo Galli）接受羅馬「信使報」（Il Messaggero）訪問，指意大利的確診個案回升，原因包括英國變種病毒傳入。他坦言對情況表示擔憂。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,124,317 (498,786)

印度 10,991,651 (156,302)

巴⻄ 10,168,174 (246,504)

英國 4,127,573 (120,810)

俄羅斯 4,117,992 (81,926)

法國 3,597,540 (83,546)

⻄班牙 3,133,122 (67,101)

意⼤利 2,809,246 (95,718)

⼟⽿其 2,638,422 (28,060)

德國 2,394,515 (67,900)

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