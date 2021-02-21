【本報訊】政府強推安心出行惹監控嫌疑之際，一直作為林鄭政府先頭部隊的市建局，自行開發「健康碼」應用程式，要求50名員工安裝最新的2.0版本（圖），除提升監察員工的行蹤外，更學足中國健康碼增設綠、黃、紅三色「健康風險提示功能」，如員工在疫廈逗留八分鐘，綠碼會轉黃碼，員工須向上級報告具體位置，確定非確診地點後，管理層才會解除黃碼。市建局行政總監韋志成指將探究在3.0版本，加入藍牙定位技術。

韋志成發表網誌，指市建局自行研發的健康碼，繼去年10月啟動旺角山東街／地士道街重建項目，進行凍結人口調查中應用後，本月中已推出健康碼2.0版本。

留疫廈八分鐘即變「黃碼」

他指，2.0版本可同時偵測員工的定位及記錄進出場所的資料等，並直接與衞生防護中心的確診個案大廈資料庫連結。新版加入綠、黃、紅三色健康風險提示功能。若員工未曾進入和逗留有感染風險的地方，並透過程式申報陰性檢測結果，程式會標示為「綠碼」，但當程式偵測到員工進入疫廈的20米直徑範圍，便會發出第一次感染風險提示，如員工逗留在該疫廈範圍時間達八分鐘，程式會發出第二次提示，並將風險級別轉為「黃碼」，警告感染風險。有關員工需報告逗留在疫廈範圍的原因，在確定員工並非處於曾出現確診個案的地點後，管理層才會將「黃碼」解除。但市建局並無解釋如何訂出限時八分鐘的標準。

韋稱，若員工確診可透過程式申報，風險級別將調升至最高的「紅碼」，程式自動通報其所屬部門的主管，從而採取相應控疫措施。市建局已要求約50名負責調查的員工率先安裝2.0版。

他表示，2.0版會先在規模較細的收地調查中使用，市建局將開展更大規模、動用約300名調查人員進行凍結人口調查的重建項目，相信2.0版的應用可為市建局在疫情下維持重建步伐。韋指已要求市建局研發團隊，探究健康碼加入藍牙定位技術，期望可在3.0版應用。