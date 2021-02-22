「理大圍城」逾一年後，校長滕錦光接受報章專訪時首度提及事件，形容事件和平解決，稱最嚴重是有警察被箭射中，更自評「能夠處理成這樣已經不錯」。

滕錦光接受《明報》專訪時稱，大學校長前身也只是大學教師，主要處理學術及辦學事宜，形容事件是人生最具挑戰的事，稱「萬一有人過程中受傷，或者是失去生命，那就大件事了。」

理大圍城期間，警方曾多次使用催淚彈及水炮車，示威者則投擲汽油彈。但滕錦光稱事件中無人受嚴重傷害， 「最嚴重的就是那個警察被那個示威的人射了一箭。」他表示，不排除有更好的處理方法，但形容整體「和平處理」，沒有造成更大傷害算是「不幸中的大幸」。

他自評當日已盡力做能力範圍內的事，「能夠處理成這樣已經不錯」。滕接受《星島日報》訪問時亦表示，學校基本上已盡責任，2019年動盪後社會回歸平和，「我們應往前看，不要糾纏過去。」

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