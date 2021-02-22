武漢肺炎疫情肆虐，惟政府抗疫不力致百業蕭條，最新一份《財政預算案》將於本周三（24日）出爐，公民黨建議「抗疫十招」，包括全民回水兩萬元，向滿18歲的香港永久性居民發放現金；設立失業援助金和「開工不足」津貼；向停業和受封區影響的場所，提供合乎比例的賠償；綜援、生果金等津貼出三糧，公屋租户免租兩個月；並要求標榜「忠誠勇毅」的警隊下調開支，彰顯與港人共渡時艱。

公民黨的建議書以「疫情籠罩未解困 開倉救港保民生」作標題，批評港府過去一年多抗疫無方、藥石亂投，同時政治形勢發生巨變，《國安法》實施，民主派退出立法會，移民潮再現。該黨副秘書長劉珈汶指，港府當務之急是援助港人度難關、振興經濟，防範疫情捲土重來，建議政府向市民派錢，支援失業及開工不足人士、中小企和自僱人士，以寬免税項等直接措施，解救港人的燃眉之急。

對於有傳媒報道「吹風」指預算案不會「派糖」，劉珈汶指如傳聞屬實，顯示政府高官一如既往漠視民意，因立法會在建制派壟斷下，預算案必然獲得通過，公民黨對此予以譴責，堅持反映港人意願，提出抗疫十招救港。

除了全民派錢兩萬元，公民黨要求港府設立失業援助金，如打工仔於去年1月23日後被解僱，每月可獲發上限1.5萬元援助金，為期最長半年；期間內開工不足人士，即被扣減一半以上薪金，或每月須放兩周以上無薪假的打工仔，亦應獲為期半年、每月上限8,000元津貼；而自僱人士如藝術工作者及運輸業從業員，應獲每月1萬元資助，為期半年。

此外，開倉救港措施亦包括向中小企發放一筆過3萬元資助，寬免商業登記費及各類商業牌照費用。而稅務方面，公民黨建議寬免薪俸稅、個人入息稅及利得稅，上限提升至5萬元。基層市民亦應受惠，建議政府向綜緩、生果金、長者生活及傷殘津貼申領人派發「三糧」、並為所有公屋租戶代繳兩個月基本租金。

公民黨亦建議，執法機構應與港人共度時艱，面對經濟不景，警隊作為官員口中「忠誠勇毅」的隊伍，近年卻濫權濫捕成風，所有相應開支理應向下調整，彰顯「心繫社會」的意志。該黨亦要求港府向衞生署增撥資源，增聘前線職位和化驗人員，減少依賴外判服務。同時設立醫療物資儲備，把醫療工業提升為戰略產業，應對疫症爆發。

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