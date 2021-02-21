(【本報訊】新一份財政預算案本周三公佈，財政司長陳茂波昨於網誌預告，為應對經濟下行及防疫抗疫工作，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高，對於外界期望預算案於疫情下向市民派錢，他以現實生活要「睇餸食飯」、難免令選擇有限作藉口，暗示不會完全回應社會訴求，反叫市民「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑」。

新一份《財政預算案》本周三發表，財政司長陳茂波網誌上載圖片，顯示新一份預算案封面為青綠色。陳茂波在文中指，下年度的財政預算案已準備就緒，本周三將發表，用綠色是代表對未來所懷抱的希望，形容經濟周期就如植物生長有其規律，「不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機」。

陳又稱，跟過去數年一樣，他在籌備階段密集地與市民及不同界別朋友交流溝通，希望更了解市民生活現況及大家的需要和想法，不過他亦表明，為應對經濟下行及防疫抗疫工作，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高，政府因應經濟尚未恢復，須維持逆周期政策以發揮穩定作用，令下年度出現較大赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。

雖然外界及政黨要求預算案向市民派錢，紓緩因疫情減薪甚至失業的市民，但陳茂波稱現實生活中要「睇餸食飯」，難免令選擇有限，但仍然希望能與家人、與朋友守望相助，不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對，又稱疫情總會過去，困難定可跨過，變幻不定的環境將使人變得更敏銳、更有韌力。

關焯照：短期經濟難反彈

陳茂波早前在電台節目表示，初步赤字估算達到3,000億元新高，並指再「全民派錢」有難度。經濟學家關焯照認為，陳茂波為預算案吹淡風是期望管理，預計今份預算案派糖政策將進一步刪減。關更認為未來三至四年的赤字一定比今年更高，令政府不敢再增加開支，再加上疫情爆發前政府已「使大咗」推動優惠長者和基層政策，大幅增加政府經常性開支，疫症持續一整年更令政府完全失去預算。至於政府算盤疫情過去後經濟活動反彈，關焯照表明未敢樂觀，因為疫情未知何時減退，另外香港亦將面對移民潮，勞動市場或者「有工冇人開」。